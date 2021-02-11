У Лукашенко снова коронавирус?

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Во время выступления около двух часов дня Лукашенко закашлялся во время своей речи. Прокашлявшись, он прокомментировал: «Опять эта зараза ко мне пришла, – поделился он. – Третий день уже».

Хотя, стоит заметить, что говорит он в режиме нон-стоп уже с 11 утра. Возможно, просто связки не выдерживают…

Кстати, в зале среди делегатов и приглашенных – буквально единицы в масках. Видимо, как кто-то пошутил в соцсетях, вирусы умирают на мероприятиях с участием Лукашенко, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране.

Поделиться ссылкой:



