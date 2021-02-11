Получится ли лишнее электричество с БелАЭС продать населению?

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Излишек электроэнергии сначала планировали продавать за рубеж, потом – новым заводам внутри страны. Теперь последней надеждой остаются граждане. Но перевести домохозяйства с газа на электричество оказалось не так просто.

БелАЭс проектировалась с расчетом на экспорт электроэнергии западным соседям. И потому станция расположилась у границ потенциальных рынков. Но соседи от импорта категорически отказываются.

А значит, когда все реакторы атомной станции заработают на полную мощь, в стране будет производиться гораздо больше энергии, чем она способна потребить при нынешних условиях, пишет “Ежедневник”.

Правительство не теряет оптимизма (по крайней мере в официальных комментариях прессе) и кивает в сторону импортного газа, который мы покупаем у России в огромных количествах и который якобы можно заменить атомной энергией. Чиновники не раз повторяли цифру 4,5 млрд куб.м – именно столько газа каждый год способна заместить станция. А потребляет страна около 20 млрд. Получается, нам и одной станции мало! – рассуждают некоторые.

Однако первый блок БелАЭС уже начал производить энергию, а о снижении закупок российского газа в нынешнем году не сообщалось.

Куда «сбросить» лишнюю энергию?

Межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года был утвержден еще в 2016 году. В нем заложены фантастические планы строительства новых заводов и расширения производств, активно потребляющих электричество. Очевидно, нынешняя экономическая рецессия внесет сюда свои коррективы.

Также озвучивались намерения увеличить потребление энергии домохозяйствами, которые сейчас в основном используют газ. Министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял, что к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления увеличится до 900 млн кВт.ч. (за 10 месяцев 2020 года использовано 53,8 млн).

Многие граждане уже давно просят государство разрешить им установить котлы в частных домах. Но реализовать обоюдное желание государства и населения оказывается не так просто. Об этом говорит недавно опубликованная подпрограмма «Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов» на 2021-25 годы.

Спрос населения на электричество удовлетворить не получается

Сегодня государство не может дать добро по всем заявкам на присоединение к электрическим сетям электроприемников систем отопления и горячего водоснабжения.

«Пропускная способность эксплуатируемых распределительных электрических сетей 0,4–10 кВ ограничивает более широкое использование электрической энергии в бытовом электропотреблении, что уже сейчас не позволяет удовлетворить в полном объеме заявки граждан, заинтересованных в использовании электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления», – говорится в подпрограмме.

Между тем, Минэнерго ожидает рост количества таких обращений, потому что тарифы на электроэнергию сделали привлекательными для стимуляции ее использования.

Получается, потребление энергии простимулировали, атомную станцию построили, а электрические провода подготовить для этого не успели. До 2025 года планируется потратить 484 млн рублей на строительство и модернизацию электросетей.

Газ продолжат потреблять

Тем не менее, от потребления газа никто отказываться не собирается. В стране работает модернизированная, эффективная система ТЭС на природном газе. И выводить ее из эксплуатации государство не планирует.

Пересаживать домохозяйства с газа на электричество тоже не планируется. Подпрограмма до 2025 года предполагает электрификацию преимущественно тех населенных пунктов, где не проложен газ, а также многоквартирных домов, которые до сих пор пользуются печным отоплением.

«При этом использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в населенных пунктах (кварталах населенных пунктов), оборудованных системами газоснабжения, а также централизованного теплоснабжения с имеющимися резервами мощностей, не предусматривается», – говорится в подпрограмме.

Более того, планируется расширить газификацию. К газу будут подключать дома в тех населенных пунктах, где уже проложен газ. А также прокладывать магистральные газопроводы к населенным пунктам, где созданы потребительские кооперативы по газификации, а также существует возможность перевода квартир со сжиженного на природный газ. За пять лет государство намерено проложить 600 километров магистральных газопроводов к населенным пунктам.

То есть потребление газа, видимо, не уменьшится, а даже увеличится.

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