Поезд протаранил фуру

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В Брестском районе 10 февраля 2021 года на железнодорожном переезде в п. Мухавец (Брестский район) столкнулись поезд и большегруз.

Произошла данная авария на выезде из Бреста на автодороге Р17 Брест — граница Украины.

Сейчас на данном участке движение закрыто. Водитель фуры жив. А в поезде работают спасатели МЧС.

В контакт-центре Белорусской железной дороги инцидент не комментируют, но сообщают, что на неопределенное время опаздывает поезд Брест — Влодава. Состав был остановлен на перегоне по техническим причинам.

ГАИ рекомендует планировать свой маршрут, используя при этом альтернативные участки проезда (Каменица-Жировецкая и другие). На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

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