Песков: Рано говорить о темах переговоров планируемого визита Лукашенко

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Кремль считает преждевременным говорить о темах, которые будут обсуждаться во время планируемого визита в РФ Александра Лукашенко.

“По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию Лукашенко, пока преждевременно говорить”, – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, “визит продолжает готовиться, повестка дня формулируется”.

“Пока не буду в какие-либо детали вдаваться, считаю это преждевременным”, – отметил Песков. Таким образом он отреагировал на сообщение “Коммерсантъ” о том, что на переговорах может быть затронута тема нового российского кредита в $3 млрд.

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