«Нарколаборатория» найдена и закрыта

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Сотрудники нарконтроля ГУВД Мингорисполкома и Советского РУВД г.Минска, при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома, задержали наркоторговца, который занимался также выращиванием конопли.

Нарколабораторию мужчина оборудовал у себя дома в потайном шкафу. Снабдив помещение обогревателем, 2 осветительными лампами и термометром, минчанин поместил туда 5 горшков с растениями.

Как оказалось, садоводчеством мужчина занимался не только у себя дома: в гараже у задержанного также было специальное помещение с обогревателем, термометром, измерителем влажности и осветительными лампами.

По данным ГУВД Мингорисполкома , всего у мужчины было обнаружено 11 горшков с каннабисом и более 200 граммов марихуаны.

Как признался задержанный, «садоводством» он занимался на протяжении длительного времени. Выращивал каннабис для личного употребления и продажи своим знакомым.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский РОСК (г.Минска), где действиям задержанного дана правовая оценка.

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