Минобразования хочет совместить школьные экзамены с ЦТ в ближайшее время

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Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании в ближайшее время, заявил перед началом шестого Всебелорусского народного собрания министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

“Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ”, – цитирует главу ведомства агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, министерство образования провело исследование и выяснило, что “подавляющее большинство и учащихся, и родителей, и преподавателей поддержали такую систему”. Вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определенное время – возможно, год или два.

Ранее министр заявлял, что до 1 апреля будут установлены цифры приема в белорусские вузы. По его словам, в этом году вступительная кампания останется без изменений, единственное новшество – пересмотр подходов по целевому набору.

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