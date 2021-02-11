Мама Романа Бондаренко попросила суд о ее личном участии в процессе над журналисткой TUT.BY и врачом

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Елена Бондаренко, мама Романа Бондаренко, попросила суд о ее личном участии в судебных заседаниях. «Я и ранее просила, и сейчас настаиваю на предании максимальной огласке всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью», — отмечает она.

О том, что суд Московского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина, она узнала из СМИ.

После этого Елена Бондаренко подала заявление на имя председателя суда с просьбой о ее личном участии в судебных заседаниях. Заявление зарегистрировали 8 февраля, сообщает TUT.BY.

— Я считаю необходимым мое личное участие в процессе по делу Артема Сорокина и Екатерины Борисевич, потому что он напрямую касается моего сына, — отмечает Елена Бондаренко. По ее словам, только она может дать согласие всем участникам процесса что-либо говорить, обсуждать, исследовать материалы по поводу состояния здоровья и причин смерти единственного сына.

Елена Бондаренко попросила в своем заявлении сообщить ей о дате и времени судебного заседания для участия в нем.

— Я и ранее просила, и сейчас настаиваю на предании максимальной огласке всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью, — отмечает она.

2 декабря ее допросили в Генпрокуратуре и подписанный ею протокол есть в материалах дела о смерти Романа. После этого допроса, по словам Елены Бондаренко, следователь попросил ее прийти на допрос по делу Екатерины Борисевич и Артема Сорокина 8 декабря, однако 7 декабря через адвоката передали, что никуда идти уже не надо.

Cуд над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.

За избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

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