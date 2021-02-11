Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации результатов выборов

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Александр Лукашенко во время VI Всебелорусского народного собрания прокомментировал тему фальсификаций на президентских выборах 2020 года.

“После этих выборов говорят: вот нарисовали что-то президенту действующему. Ну, знаете, вот откровенно – у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто полпроцента, процент, мог два дописать. Но слушайте, ну, нельзя нарисовать 80%”,– заявил Лукашенко.

Он отметил, что “ну, хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%”.

“Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам… Пускай. Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа. И нам не надо этого бояться”, – сказал он.

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