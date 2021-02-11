Лукашенко назвал главные условия ухода из власти

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11 февраля Александр Лукашенко выступил на VI Всебелорусском собрании в Минске и озвучил главные условия своего ухода из власти.

По его словам, для этого в стране должны сохраняться мир и порядок. «Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — заявил он, передает БЕЛТА.

“Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может”, – сказал Лукашенко.

И поэтому он предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. “Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня. И Всебелорусское народное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период”, – заявил он.

Лукашенко считает, что ВНС нужно передать полномочия по определению стратегии развития общества, но без вмешательства в руководящие и исполнительные функции государства. При этом он убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.

«Это будет дело органов власти и главы государства. Нельзя ослаблять главу государства. Это буду не я. Это будет другой президент, поэтому не пришивайте это ко мне, — сказал Лукашенко. — Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. Всенародное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какое-то время, чтобы сохранить страну».

Выступая с докладом, он также заявил, что проект новой Конституции будет вынесен на референдум в начале следующего года. Он отметил, что, приняв новую конституцию, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».

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