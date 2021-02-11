Лукашенко и Путин обсудят новый кредит Беларуси на сумму более $3 млрд.

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Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего стороны могут коснуться темы нового российского кредита — на этот раз в размере $3 млрд, пишет “КоммерсантЪ”со ссылкой на источники в правительстве.

О подготовке первой в этом году встречи сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы сообщим даты своевременно. Но встреча готовится»,— отметил Песков.

Обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран город Сочи.

По информации «Коммерсанта», белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство БелАЭС. Речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

В 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Беларуси в размере $10 млрд на строительство станции. На конец сентября 2020 года Минск использовал из них только $4,5 млрд.

Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. При этом он отметил, что размер кредита «более $3 млрд». По словам другого информированного источника, Минск может получить от $3 млрд до $3,5 млрд. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен. Не исключено, что окончательно договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.

Кроме того, “Коммерсант” пишет, что форсировать поддержанную Москвой конституционную реформу и урезать президентские полномочия Лукашенко не намерен.

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