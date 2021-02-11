Кто два дня будет заседать во Дворце Республики, что обсудят и какие меры безопасности приняты

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Во Дворце Республики в Минске сегодня и завтра проходит шестое Всебелорусское народное собрание. Кто будет заседать во дворце, что будут обсуждать и какие меры безопасности приняты — в материале TUT.BY.

Кто участвует

Участвовать в собрании будут почти 2400 делегатов плюс приглашенные гости. Согласно указу Лукашенко, от каждой области в собрании примут участие не более 310 человек, от Минска — не более 370 граждан.

По данным телеграм-канала Всебелорусского народного собрания, большинство делегатов — 63,6% — мужчины.

Среди тех, кто будет заседать во Дворце Республики, больше всего людей в возрасте от 41 до 50 лет — 35,9%, от 51 до 60 лет — 29,7%, от 31 до 40 лет — 17,3%, старше 60 лет — 10,8%, до 30 лет — 6,3%.

Помимо делегатов на собрании будут присутствовать и приглашенные гости, у которых не будет права голоса, то есть голосовать за решения ВНС они не смогут. Среди гостей не будет представителей оппозиционных партий Беларуси, которые отказались участвовать в собрании, зато будут, например, российские коммунисты в лице главы лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Посмотреть собрание можно будет в прямом эфире — показывать трансляцию собрания будет телеканал «Беларусь 1», начало в 11.00.

Как будут развлекаться и где жить

Как мы уже писали, участников из регионов планируют расселить в гостиницах «Беларусь», «Юбилейная», «Минск», «Виктория&СПА», а также, вероятно, в «Планете». Некоторых — заселить в общежитие Минского государственного колледжа искусств в агрогородке Прилуки в Минском районе.

Завтракать участники ВНС будут в гостиницах (кроме минчан, разумеется). На самом собрании предусмотрены кофе-паузы и «поздний обед», переходящий в ужин, где делегатов и гостей собрания будут кормить «кашей с чем-то мясным».

Вечером в первый день съезда участников ВНС отвезут на концерт во Дворец спорта. Выступать на нем будут в том числе артисты из Могилева.

Для участников собрания предусмотрены и подарки: портфель с изображением государственного флага, органайзер, сувенирный блокнот, две металлические ручки в коробочке с креплением, комплект медицинских масок и антисептик, а также брошюра с основными положениями проекта программы социально-экономического развития страны на нынешнюю пятилетку.

Что будут обсуждать

Будет ли обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, например, план выхода страны из политического и экономического кризиса, вопрос прекращения насилия над мирными демонстрантами, вопросы пыток на Окрестина и растущее почти каждый день количество политзаключенных в стране — неизвестно, но, скорее всего, нет.

Основные задачи Всебелорусского народного собрания официально звучат так:

— оценка действий власти за прошедшие пять лет;

— определение основных направлений и параметров развития государства на предстоящую пятилетку, обсуждение программы социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы;

— выработка плана экономического и социального развития страны.

На протяжении двух месяцев после того, как было объявлено, что ВНС пройдет 11−12 февраля, появлялась различная информация о том, что на собрании может быть принято решение о придании ВНС статуса конституционного органа или что делегаты прямо на съезде дадут Лукашенко добро на проведение референдума по Конституции.

О первом Александр Лукашенко говорил еще в начале декабря.

— Я так думаю: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития, — сказал Александр Лукашенко и добавил, что ВНС передадут часть полномочий президента, которые сократят после принятия новой Конституции.

А вот версию заручиться согласием делегатов для изменения Конституции Лукашенко полностью отрицал.

— Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом, — заявлял Лукашенко.

В госСМИ будущие делегаты обозначали, что перед ВНС активно проводились круглые столы, где обсуждалось, какие вопросы необходимо поднять на собрании.

— Это и то, что касается сельского хозяйства и дальнейшего устройства нашего государства, и вопросы идеологии, — заявлял «Беларусь 1» зампредседателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько.

— Мы собрали много предложений и выделили 67 наиболее важных. Основная их часть касается дальнейшего социально-экономического развития страны. Это укрепление традиционных семейных ценностей, активное участие женщин в жизни страны, развитие женского предпринимательства, — говорила председатель Белорусского союза женщин, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Какие меры безопасности приняты

Накануне шестого Всебелорусского народного собрания МВД заявило, что органы внутренних дел предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности, что связано в том числе с прибытием в столицу большого количества людей.

— Основная задача сотрудников милиции в эти дни — предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия — пресечены, а каждому из них — дана правовая оценка. Просим уважать друг друга и помнить, что порядок зависит в первую очередь от нас самих, — заявили в МВД.

А послы придут?

В Евросоюзе и США высказали свое отношение к Всебелорусскому народному собранию.

В ЕС заявили, что не считают ВНС легитимным органом, и призвали официальный Минск начать настоящий диалог для урегулирования ситуации в Беларуси.

Поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан также заявила, что ВНС не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в нем более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет.

Согласно закону, на республиканское собрание могут приглашаться сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений в Беларуси. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что делегация ЕС не собирается посещать собрание.

Как стало известно TUT.BY, представителей дипмиссий других стран ЕС на собрании тоже не будет.

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