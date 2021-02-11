Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск БелАЭС

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Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской атомной электростанции, которая, как он считает, не соответствует высоким международным стандартам безопасности.

“Станция создается как геополитический проект Беларуси и России. Ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов в смысле безопасности, здоровья людей и защиты окружающей среды”, – говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе, передает “Интерфакс”.

В ходе состоявшегося дистанционного голосования по резолюции 642 евродепутата проголосовали “за”, 29 – “против”, воздержался 21 парламентарий.

Европарламент “глубоко сожалеет о поспешном коммерческом запуске АЭС в марте 2021 года и подчеркивает, что все рекомендации Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) должны быть выполнены до того, как АЭС сможет начать промышленную эксплуатацию”.

Евродепутаты призвали Европейскую комиссию “тесно сотрудничать с властями Беларуси, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС по стресс-тестам не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры безопасности, а также до того, как белорусское общество и соседние страны будут должным образом проинформированы о принятых мерах”.

Обеспокоенность европейских парламентариев вызывает тот факт, что сооружаемая “Росатомом” Островецкая АЭС расположена в 50 км от Вильнюса (Литва) и в непосредственной близости от границ других стран ЕС – Польши, Латвии и Эстонии.

Европарламент считает ввод станции в эксплуатацию в марте этого года “поспешным” и отмечает, что она “не соответствует самым высоким международным стандартам экологической и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ”.

В резолюции приводятся конкретные технические и технологические претензии к АЭС, а также указывается на недостаток прозрачности проекта и “низкий уровень обеспечения качества и контроля” при его исполнении.

Европарламент “настоятельно призывает Беларусь без дальнейших промедлений обеспечить полное соблюдение международных стандартов ядерной и экологической безопасности, а также прозрачное, всеобъемлющее и конструктивное сотрудничество с международными органами; предлагает прекратить избирательное применение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ”.

Предлагается ввести постоянный контроль за выполнением этих стандартов независимым регулирующим органом. Белорусский Госатомнадзор, по мнению парламентариев, “находится под постоянным политическим давлением и не обладает достаточной независимостью”. Они предлагают конкретные направления проверки и тестирования.

Европарламент приветствует первую фазу текущего экспертного обзора ЕС, включающую посещение объекта в начале февраля, и призывает к своевременному завершению процесса, чтобы предварительный отчет о нем был готов до марта, когда планируются запуск АЭС.

Европарламент подтвердил отказ стран Балтии от коммерческого обмена электроэнергией с Беларусью. А до того, как они будут окончательно отключены от электрического кольца BRELL (Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы), Еврокомиссия должна обеспечить, чтобы электроэнергия Островецкой станции никоим образом не попадала в ЕС.

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