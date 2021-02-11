Андрей Елисеев – о свежей официальной “социологии” и реальном рейтинге Лукашенко

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Всю официальную статистику в Беларуси (особенно электоральную) необходимо воспринимать не “как есть”, а “как хотелось бы Лукашенко, чтобы было”.

— Именно так следует относиться к фантастическим цифрам свежего “социологического исследования”, про который сегодня целый день на все лады трубит госпропаганда, — пишет на своей странице в Facebook политолог, основатель EAST центра Андрей Елисеев. — Ключевая цифра, – это, конечно же, мифические 66.5% рейтинга доверия Лукашенко.

Почему именно 66.5%? Тут все очень просто: это ровно две третьих, чисто психологическая планка, ниже которой просто не должно быть ни в коем случае и ни при каких условиях.

Именно две третьих, плюс минус 1-2%, рисуют в пользу Лукашенко от выборов к выборам как итог голосования по Минску:

◉ Выборы-2020 – 64.5%,

◉ Выборы 2015 – 65.7%

◉ Выборы-2010 – 67.6%

Это при том, что по столице он вообще никогда не имел половины, а на выборах-2020 набрал около 20%.

На самом деле, 66.5% – это примерный актуальный антирейтинг Лукашенко.

Его электоральное ядро – это 15-17%, в основном престарелые люди и жители села. Это истинные фанаты, готовые пойти за батюшку-царя в огонь и пламя и поверить в любую небылицу из его уст, типа планов эстонских уланов по нападению на Беларусь.

Еще 10-20% к этому ядру примыкают в зависимости от исторического момента, актуальной надобности и настроения. Это не то чтобы фанаты АГЛ, но часто люди из разряда “я никогда не интересовался политикой, не интересуюсь и не буду интересоваться”. Они способны относительно легко присоединяться к мифическому большинству и часто называют Лукашенко в качестве своего предпочтения просто потому, что им так проще.

Именно за эти колеблющиеся 10-20% идет пропагандистская борьба – только на них рисованная цифра в 66.5% способна произвести практическое впечатление.

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