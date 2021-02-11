Александр Класковский: «Лукашенко хочет стать белорусским Назарбаевым»

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Комментируя “Белсату” заявление Александра Лукашенко о предоставлении “Всебелорусскому народному собранию” конституционных полномочий, политический аналитик Александр Класковский отметил, что он, по сути, ничего не хочет менять.

“Лукашенко хочет уйти, чтобы остаться. Естественно, ему не хочется прощаться с властью. Вместе с тем он понимает, что какие-то изменения нужно предлагать”, – считает Александр Класковский.

Из того, что было сказано во время выступления на ВНС, вырисовывается следующая модель: если будут предоставлены конституционные полномочия “Всебелорусскому народному собранию”, то Лукашенко рассматривает для себя в качестве «запасного аэродрома» должность во главе этого чрезвычайного органа, который будет стоять над всеми другими ветвями власти.

“То есть хочет Лукашенко стать таким белорусским генсеком или белорусским Назарбаевым, духовным лидером нации, который будет стоять в том числе над новым президентом.

Но пока это скорее план Б для Лукашенко, он и сам оговаривался во время речи, что это не до конца определено. По большому счету, он бы ничего не хотел менять, а просто управлять как можно дольше. Но в любом случае он не собирается уходить на совсем, хочет гарантировать себе, семье и окружению безопасность”, – говорит аналитик.

Кроме того, реализовать этот план в сегодняшних условиях будет сложно.

«Если сравнивать с вариантом Назарбаева, то надо признать, что там все же другая ситуация была. Там у первого президента Казахстана сохраняется высокий авторитет, в Казахстане не было таких революционных событий, поэтому такой транзит власти стал возможен.

А в Беларуси, где не решен жесткий внутриполитический кризис, где большая часть населения хочет настоящих перемен, можно ли будет провести такую сложную операцию – референдум и предоставление собранию чрезвычайных полномочий? Это большой вопрос.

Общество по-прежнему наэлектризовано, не удовлетворено, поэтому любая электоральная кампания для Лукашенко – это ходьба по минному полю” – считает Класковский.

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