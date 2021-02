11 февраля — международный день женщин и девочек в науке

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Согласно мировой статистике, среди исследователей женщин-учёных менее 30%. В Беларуси эта цифра немного лучше – почти 40% исследователей в белорусской академической науке — женщины. Поэтому самое время рассказать о женщинах ученых, открытия которых изменили мир.

Гипатия Александрийская (370 — 415) была первой в мире женщиной-астрономом, философом и математиком. Она основала философскую школу неоплатонизма, а также изобрела астролябию. Именно Гипатия впервые употребила в своих работах термины: гипербола, парабола и эллипс. Жизнь ее завершилась трагически — в 415 году на нее напала и растерзала толпа ранних христиан. Следующие 15 веков она была самой известной женщиной-ученой в истории человечества.

Британка Мэри Эннинг (1799 — 1847) – палеонтолог-любитель. Она сумела разыскать скелеты ихтиозавра, плезиозавра, птерозавра, а также некоторых ископаемых рыб. Ее находки совершили своеобразную революцию: мир узнал об удивительных существах, которые ранее его населяли. И все это в начале 19-го века.

Ада Лавлейс (1815 — 1852) — дочь знаменитого лорда Байрона и известный математик, которую считают первым в мире программистом. В 1843 году она написала программу, которая показывала, как в теории аналитическая машина может подсчитывать рациональные числа, возведенные в одну и ту же степень. Кроме того, Ада высказала предположение, что не за горами будущее, когда работа машин не будет ограничиваться исключительно математическими действиями. А сочинять, например, музыку. Ада не ошиблась!

Мария Склодовская-Кюри (1867 — 1934) — первая женщина лауреат Нобелевской премии. Да к тому же дважды! А еще — первая женщина-преподаватель в Сорбонне.

Эта скромная полька переехала во Францию, чтобы изучать математику, физику и химию и добилась весьма впечатляющих результатов. Ей принадлежит открытие элементов радия и полония, а также многочисленные исследования с ними связанные.

В том числе она изучила влияние радиации на раковые клетки, став основоположницей нового эффективного метода лечения. По злой иронии судьбы ее работа стала причиной смерти — Мария скончалась от лучевой болезни в 66 лет. Продолжательницей ее дела стала старшая дочь Ирен, которая, к слову, также лауреат Нобелевской премии по химии. А ее младшая — Ева — журналист и писатель. Автор отличной книги «Мария Кюри» о великой матери. Рекомендуем к прочтению!

Розалинд Франклин (1920 — 1958) изучала ДНК и сумела сделать ее рентгенограмму — известную во всем мире как «фотография 51». Именно благодаря ей позже была разработана модель спиральной структуры ДНК.

Розалинд исследовала структуру угля и создала противогазы нового поколения, спасшие тысячи жизней. Сделала потрясающие открытия в области молекулярной биологии и нуклеиновых кислот.

Ученая стала доктором наук в Кембридже, несмотря на то, что женщинам научная степень там не полагалась. И все это она успела за неполные 40 лет жизни. В 38 Розалинд скончалась от рака, не дожив до своей Нобелевской премии всего четыре года.

Хеди Ламарр (1914 — 2000) была не только звездой Голливуда, но и автором оригинального способа кодировки сигналов — технологии «прыгающих частот». Идея пришла к ней после того, как она услышала об ужасной трагедии: потоплении эвакуационного корабля, на борту которого находились семьдесят семь детей. Изобретение Хеди спасло немало кораблей США во время Карибского кризиса. А впоследствии стало прототипом для связи по Wi-Fi и Bluetooth.

Элиза Зимфиреску (1887 — 1973) — одна из первых женщин-инженеров в мире. Румынку не стали принимать в университет в родном Бухаресте, тогда она уехала продолжать образование в Берлин. Увлекалась геологией: научила виноделов использовать бентонит для фильтрации и осветления вина, а также разработала эффективный способ производства сульфата меди, который помогает в борьбе с грибком на культурных растениях.

Ее соотечественница Ана Аслан (1897 — 1988) основала в Бухаресте единственный в Европе Институт геронтологии и гериатрии, а также разработала несколько интересных медицинских препаратов: для страдающих артритом, диабетом и параличом пожилых людей и лекарство для помощи детям с умственной отсталостью.

Барбару Мак-Клинток (1902 -1992) прозвали безумной за фанатичное исследование хромосом кукурузы. Однако ее безумство помогло обнаружить в ДНК этого растения «прыгающие» гены. Позже такие же гены обнаружили у мухи-дрозофилы и человека! За свое открытие Барбара получила в 1983 году Нобелевскую премию, а мы надежду на то, что множество генетических поломок (синдром Дауна, болезнь Штаргарда и так далее) будут излечимы.

Рейчел Карсон (1907−1964) – биолог, которой не мало доставалось от современников. За авторство книги «Безмолвная весна» ее назвали «истеричкой». А она всего лишь собрала реальные истории и факты, свидетельствовавшие об огромном вреде пестицидов для жизни и здоровья человека, а в частности — дуста (ДДТ). Но потом ее услышали, и в 1972 году запретили это вещество к использованию в сельском хозяйстве, хотя последствия его применения человечество пожинает до сих пор.

Другая ее книга — «Море вокруг нас» — легла в основу одноименного фильма Ирвина Аллена, который получил Оскар за лучший документальный полнометражный фильм 1953 года.

Грейс Хоппер (1906 — 1992), она же удивительная Грейс и бабушка Кобол – автор одного из первых языков программирования и контр-адмирал флота США. Кстати, это она ввела термин «баг» — программная ошибка. Случилось это в далеком 1947 году, когда Грейс обнаружила ошибку в работе программы ее вычислительной машины. В поисках причины она добралась до реле, где между замкнувшими контактами нашла сгоревшего мотылька. Женщина аккуратно извлекла погибшее насекомое и вклеила его в свой технический дневник. First actual case of bug being found — первый реальный случай обнаружения жучка. Так и повелось: найди баг.

Фрэнсис Арнольд (род.1956) — гений в области биоинженерии. Помогала эволюционировать белкам разных видов, нашла бюджетный способ синтезировать лекарство от диабета и основала компанию по производству биотоплива. За что и получила Нобелевскую премию по химии в 2018.

Франсуаза Барре-Синусси (род.1947) изучала связь между ретровирусами и раком. Но неожиданно открыла нечто совершенно иное — ретровирус ВИЧ, вызывающий СПИД.

Франсуазе в то время было 35 лет. Сегодня именно благодаря ее исследованиям у медиков есть возможность диагностировать ВИЧ в крови и контролировать его при помощи специальных препаратов. Она Нобелевский лауреат, а также создатель Национального агентства исследований СПИДа во Франции.

Кэти Боуман (род.1989) — самая юная из наших сегодняшних героинь. Прославилась благодаря своему алгоритму, который позволил соединить данные (размером в миллионы гигабайт) из восьми обсерваторий, расположенных по всему миру и получить изображение черной дыры, находящейся на расстоянии 53 миллионов световых лет от нашей планеты.

Подробности её проекта можно узнать из TED-лекции Кэти — «Как получить изображение черной дыры», которую уже посмотрели миллионы зрителей.

