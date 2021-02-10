Журналисты телеканала «Белсат» получили 10 и 15 суток ареста за «мелкое хулиганство»

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Сегодня суд Советского района Минска рассмотрел административные дела журналистов «Белсата» Любови Луневой и Дмитрия Солтана. Их приговорили к административным арестам на 10 и 15 суток соответственно.

Дела рассматривала судья Марина Федорова. Любовь Луневу и Дмитрия Солтана обвиняли по административной ст.17.1 («Мелкое хулиганство»). Их задержали 8 февраля, когда они опрашивали прохожих в Минске возле филармонии.

Протоколы на журналистов составили одинаковые. В холле Советского РУВД они якобы «выражали недовольство работой представителей МВД, препятствовали работе милиционеров, громко разговаривали», передает «Белсат».

В результате Дмитрий Солтан получил 15 суток ареста, а Любовь Лунева – 10.

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