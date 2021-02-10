Вулкан Фуэго начал извержение за спиной туриста

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Житель Гватемалы, Хосе Мартинс, решил помедитировать на горе неподалеку от города Антигуа и стал свидетелем извержения вулкана Фуэго, которое снял на видео.

Хосе разбил лагерь на горе с видом на вулкан и провел там ночь. Вспоминая о случившейся ситуации, он пояснил: «Было так холодно и ветрено, что наши тела почти не могли справиться с этим, поэтому, чтобы отвлечься от холода, я начал медитировать на солнце, и это помогало, но вдруг-бац!»

Хосе установил камеру, чтобы запечатлеть безмятежную обстановку, но был застигнут врасплох, когда вулкан на заднем плане внезапно начал извержение, подняв в воздух клуб дыма.

Такой опыт медитации Хосе не забудет.

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