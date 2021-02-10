В Минске во вторник задержано десять человек

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Десятки протестных акций прокатились по Беларуси во вторник, 9 февраля. В результате в Минске 10 человек задержано.

Чем ближе Всебелорусское народное собрание, тем чаще в Беларуси проходят протестные акции. Примером тому стал вторник, 9 февраля, когда на улицы Минска и других городов в очередной раз на акции вышли протестующие.

В частности, протесты прошли в Минске в Уручье, в Лебяжьем, в Малиновке, в микрорайоне Запад, в районе улиц Захарова-Пулихова, возле станции метро «Партизанская», в районе Минского подшипникового завода, в районе Белой вежи, Парка дружбы народов и других местах.

В результате, по данным телеграм-канала «Списки задержанных», 9 февраля в милицию попало 10 человек.

После акций в понедельник, 8 февраля, в Минске было задержано 5 человек.

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