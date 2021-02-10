В Минске судят волонтера штаба Бабарико по обвинению в массовых беспорядках

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В Минске судят волонтера предвыборного штаба экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико Левона Халатряна, его обвиняют в массовых беспорядках, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр “Весна” во вторник.

Дело рассматривает суд Фрунзенского района Минска. Халатряна задержали 11 августа 2020 года. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках), но в декабре переквалифицировали обвинение на ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

“Согласно обвинению, Халатрян принял активное участие в несанкционированных акциях в ночь с 9 на 10 августа, которые привели к грубому нарушению общественного порядка, а именно публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги на улицах Богдановича-Машерова и Куйбышева-Машерова в Минске, мешал движению транспорта, выкриквал лозунги, громко хлопал в ладоши. Нанесенный Халатряном ущерб Минсктрансу составляет Br115 тыс. ($44,2 тыс. – ИФ)”, – говорится в сообщении правозащитников.

Халатрян вины не признает. Во время допроса в суде он заявил, что “никаких противоправных действий не совершал, 11 августа его жестко задержали сотрудники ГУБОПиК”. Он считает, что его обвинение связано с участием в инициативной группе Бабарико.

В телеграм-канале Бабарико приводится комментарий Владимира Пыльченко, адвоката Халатряна.

“Обвинение, как говорил мой подзащитный, составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно. Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три – это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось ввиду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем его обвиняют. Защита также пробует расшифровать, в чем его обвиняют”, — заявил Пыльченко.

Во вторник в суде зачитали два тома из уголовного дела, остался еще один том, а затем будут прения сторон.

Судебное заседание продолжится 16 февраля.

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