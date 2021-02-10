В 2021 году рубль может девальвироваться не менее трех раз

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После бурных событий прошлого года, ситуация на валютном рынке Беларуси стабилизировалась, но это обманчивое спокойствие: в текущем году курс доллара на БВФБ может предпринять по крайней мере три попытки вырасти на величину более 10% и превысить уровень 3 рубля за доллар.

На стабилизацию валютного рынка указывают итоги января, опубликованные Национальным банком РБ на прошлой неделе. Физические лица купили валюты за месяц в чистом выражении на 154,2 млн. долларов, что меньше, чем в декабре прошлого года (230,9 млн. долларов), хотя больше, чем в январе того же года (44,8 млн. долларов). При этом увеличение чистой продажи за год объясняется сокращением предложения валюты, в то время как спрос на валюту в валовом выражении также снизился: на 21,6 млн. долларов – до 766,8 млн. долларов.

Это означает, что у жителей Беларуси за год желания приобретать валюту не прибавилось. Отчасти это может объясняться значительной девальвацией рубля в прошлом году. Обычно после таких обвалов наступает некоторый период стабильности или даже укрепления рубля, что всем известно. Однако особенно рассчитывать на это в текущем году не приходится, в первую очередь, потому, что существует значительная вероятность резких колебаний курса российского рубля на Московской бирже.

Российский рубль как потемкинская деревня

Россия – удивительная страна. И не только дорогами, но еще и финансовой политикой. В прошлом году власти РФ так напряженно боролись с пандемией, что увеличили золотовалютные резервы государства еще на 41,4 млрд. долларов (до 595,8 млрд. долларов). Величина в 500 млрд. долларов, которая когда-то считалась желаемым уровнем резервов, уже давно превышена. Тем не менее, руководство России с каким-то маниакальным упорством продолжает копить сокровища, отбирая деньги от населения и экономики. Даже президент РФ Владимир Путин, который постоянно говорит, что уже хватит копить, и пора деньги тратить, ничего не может сделать: главы финансовых ведомств страны Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов упрямо копят.

При этом сальдо внешней торговли России в 2020 году было положительным и составляло 104,5 млрд. долларов. Казалось бы, это должно было привести к укреплению рубля, но Банк России на пару с Минфином девальвировали рубль по отношению к доллару на 20%, уменьшив тем самым доходы и так не особо богатых жителей страны.

В настоящее время финансовые ведомства РФ относятся к своей валюте не лучше, в связи с чем курс рубля продолжает лихорадить. В связи с этим аналитики Deutsche Bank в начале февраля написали, что российский рубль похож на потемкинскую деревню: на вид крепкий, но удивительно быстро падает. Они отменили свою рекомендацию продавать доллары против рубля.

Более определенный прогноз сделали в Альфа-Банке. По мнению его главного экономиста Наталии Орловой, в 2021 году курс доллара может три раза подниматься в диапазон 75-80 рублей. Так как белорусский рубль в среднесрочной и долгосрочной перспективах привязан к российскому, это означает, что курс доллара на БВФБ может подниматься более чем на 10%, то есть к уровню в 3 белорусских рубля.

Первый обвал может произойти уже в феврале, в связи с политическими протестами в самой России и возможными санкциями извне. Судя по действиям руководства США и ЕС в начале февраля, эти риски снизились, однако полной определенности нет. Администрация нового президента США Джо Байдена пока только думает над санкциями, и неизвестно, что они там решат.

Второй раз, как считают в Альфа-Банке, рубль может подешеветь в начале лета в связи с увеличением спроса на валюту со стороны людей, выезжающих из России после снятия карантинных мер. Это возможно в том случае, если процесс вакцинации окажется успешным. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 февраля сказал, что к нормальной жизни можно будет вернуться только примерно в августе, так что время вероятного обвала может наступить в конце лета.

В данном случае падение курса белорусского рубля против доллара, который последует за российским, может усугубиться в связи с вероятным увеличением спроса на валюту и в Беларуси. Впрочем, тут ситуация сложная, так как в случае открытия границ вырастут и валютные доходы жителей Беларуси от работы за рубежом и осуществляемого ими экспорта белорусских товаров. А это вызовет рост предложения валюты на внутреннем рынке РБ.

К тому же, если в мире и в России к августу будет достигнута критическая масса людей, прошедших вакцинирование, то в Беларуси рассчитывать на такое достижение не стоит. Массовая вакцинация у нас так и не началась, пока прививки делают только врачам. Белорусские власти, как и российские, в последние годы тоже стараются усиленно экономить, и, похоже, решили не тратить деньги на покупку вакцины за рубежом, а прививать наше население той вакциной, которая будет производиться в Беларуси. А это начнется в лучшем случае весной, и в каких объемах неизвестно.

Третий раз обвал курса российского рубля против доллара, по мнению аналитиков российского банка, может произойти в IV квартале 2021 года в том случае, если вырастут риски ужесточения монетарной политики в США. Действительно, в настоящее время в США готовиться программа дополнительной поддержки экономики за счет бюджета в объеме 1,9 млрд. долларов, что может вынудить ФРС сократить свою поддержку и начать увеличивать свои ставки.

В то же время, в Центре макроэкономического анализа Альфа-Банка не думают, что курс доллара на Московской бирже после скачков останется на высоком уровне, и прогнозируют, что в конце года он окажется на уровне 75 рублей, а фундаментально обоснованным на текущий год курсом считают диапазон 70-75 рублей за доллар.

Таким образом, в 2021 году на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара может предпринять, по крайней мере, три попытки достичь уровня в 3 рубля за доллар, но в конце года может оказаться примерно на текущем уровне, то есть в интервале 2,5-2,6 белорусского рубля за доллар. Это можно считать оптимистичным прогнозом, так как не исключено новое обострение мирового экономического кризиса, которое опять приведет к обвалу курсов российского и белорусского рублей, несмотря на значительный объем накопленных в России сокровищ.

Крах мировой экономики откладывается на год

Впрочем, пока США печатают деньги, и вместо краха финансов мы получаем бум – высокую инфляцию активов, то есть рост курсов акций и цен на золото, серебро и другие физические активы.

В связи с этим бывший главный экономист по США в Deutsche Bank Джозеф Карсон, считает, что кризис наступит через полтора-два года. Он подсчитал, что после ожидаемого принятия пакета стимулов в США на 1,9 трлн. долларов, общий объем бюджетной поддержки экономики в США составит 5 трлн. долларов, и это при объеме ВВП в размере около 21 трлн. долларов. Джозеф Карсон также отметил, что ФРС пока также занимается стимулированием экономики, как и накануне мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Он считает, что, в связи с такими объемами финансового стимулирования, в 2021 и начале 2022 годов экономика США будет быстро развиваться на фоне роста рыночных ставок, а в конце 2022 или в 2023 году, когда бюджетное стимулирования иссякнет, все рухнет.

Впрочем, это можно считать оптимистичным прогнозом. А в Беларуси проблемы могут начаться раньше. Многое зависит от того, какую конституционную реформу предложит Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Если она окажется недостаточно решительной, в стране может усилиться политический кризис, а президент лишиться поддержки России. В этом случае весьма вероятна девальвация рубля по внутренним причинам.

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