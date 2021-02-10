Сальма Хайек озвучит женскую грудь в сериале

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Комедийная лента раскроет проблему восприятия женщиной своего тела под прицелом общественного мнения.

Голливудская актриса Сальма Хайек озвучит грудь 40-летней женщины в новом комедийном сериале для HBO Max. Об этом сообщило интернет-издание Deadline.

Отмечается, что продюсерская компания Хайек Ventanarosa Productions разрабатывает для HBO Max комедийный сериал A Boob’s Life (Жизнь груди), который основан на романе Лесли Лер «Жизнь груди: как одержимость Америки сформировала меня… и тебя».

Сценаристом ленты выступит Синтия Морт. По сюжету, с 40-летней женщиной, находящейся в кризисе среднего возраста, начинает говорить ее грудь, заставляя посмотреть на себя в совершенно другом свете.

Как объяснила Сальма: «В этом шоу мы даем груди голос, который знакомит нас с жизнью женщины с уникальной точки зрения, которую мы часто не осмеливаемся увидеть».

Ventanarosa Productions была основана Хайек в 1998 году. Среди наиболее ярких работ компании – оскароносная кинолента «Фрида», детская драма «Чудо Мальдонадо», анимационный фильм «Уродливая Бетти» и другие.

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