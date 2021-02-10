В квартиру к известным медиаменеджерам Галине и Виктору Малишевским приходил ДФР

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Виктор Малишевский, известный белорусский журналист и блогер, перестал выходить на связь 10 февраля. Знакомые говорят, что в его квартире находились сотрудники ДФР. После 13.00 Виктор появился на работе.

Виктор Малишевский работает директором департамента коммуникаций в Альфа-банке. Сегодня он не вышел на работу, рассказали коллеги. Связь с ним пропала утром.

В квартире журналиста находились правоохранители, представились сотрудниками ДФР, сообщает TUT.BY. Эту информацию подтвердила также Галина Малишевская, жена Виктора. Она находится не в Минске. По данным на 13.30, обыск (или осмотр) закончился. Виктор не задержан, приехал в офис.

— Это второй обыск в моей жизни. Но сначала вместе с сотрудниками органов мы выгуляли собаку. Арни не очень понравилось, но главное все на свободе, — написал он в фейсбуке.

Виктор дал подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать подробности случившегося.

Сын Малишевских Влад рассказал, что около 8 часов утра уходил в университет, ничего не заметил. Вернувшись, каких-либо заметных следов обыска в квартире на увидел, однако некоторые вещи лежат не на своих привычных местах.

Виктор Малишевский — известный журналист, редактор, блогер. Был заместителем главного редактора «Комсомольской правды» в Беларуси”, главредом «Еврорадио», редактором OfficeLife.

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