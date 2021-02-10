«На бис». В Минске пройдет лекция, где научат отличать искусство от порнографии

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Лекция Екатерины Вересовой, искусствоведа Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, под названием «Эгон Шиле. Знакомимся ближе», пройдет в Минске второй раз, «на бис».

На мероприятие искусствовед расскажет, как отличить искусство от порнографии. В прошлый раз лекция прошла с небывалым ажиотажем, и по просьбам желающих ее решили повторить 18 февраля в 18.30 в Национальном центре современных искусств на Независимости, 47. Важно: возрастной ценз — 18+, сообщает TUT.BY.

Лекция будет посвящена жизни и творчеству австрийского художника Эгона Шиле, который прожил не очень долгую, но насыщенную жизнь. Экспрессивная графика Шиле мало кого оставляет равнодушным.

Искусствовед Екатерина Вересова попробует разобраться и ответить на некоторые вопросы:

Как отличить искусство от порнографии?

Почему гениальный австрийский художник так популярен и при этом так мало изучен в отечественном искусствознании?

Откровенные сюжеты: психофизическое самовыражение или отражение кризиса эпохи?

Также на лекции будут разбирать творческий метод художника на примере работ, представленных на выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». К слову, на экспозиции еще можно увидеть цветные литографии Пабло Пикассо и Анри Матисса. Выставка работает до 8 марта.

Чтобы попасть на лекцию, нужно записаться через гугл-форму или по телефону +375(44)540−30−00.

Стоимость билетов: взрослые — 12 рублей, студенты дневной формы обучения — 10 рублей, пенсионеры, учащиеся ПТУ, ссузов, многодетные семьи, инвалиды III группы — 8 рублей.

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