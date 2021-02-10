МВД: Во время ВНС милиция не допустит проведения несанкционированных акций

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Накануне шестого Всебелорусского народного собрания сотрудники милиции предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности, сообщает пресс-служба МВД. Это связано, в том числе, с прибытием в столицу большого количества людей.

«Основная задача сотрудников милиции в эти дни – предотвратить правонарушения, объяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия пресечены, а каждому из них – дана правовая оценка», – заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она также предупредила о том, что в Минске 11 и 12 февраля, в дни проведения ВНС, на некоторых улицах будет ограничено движение, в том числе по причине сложных погодных условий. По прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад.

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