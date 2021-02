Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом она сообщила в твиттере.

Шоу под названием «Ваффлс + Моти» выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама выступила его исполнительным продюсером. Также она сама снялась в шоу вместе с двумя куклами, которых зовут Ваффлс и Моти.

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021