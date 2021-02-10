Металлический, кислый, соленый и горький – привкусы во рту предупреждают о состоянии здоровья

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Если вдруг у вас возникает неприятный привкус во рту – важный симптом, который может многое рассказать о состоянии вашего организма.

Металлический привкус

Привкус железа во рту может возникать как по физиологическим причинам, так и при наличии серьезных проблем со здоровьем. Самые распространенные:

Попадание крови в ротовую полость при гингивите (воспалении десен) зубном камне, пародонтите, травмах десен, языка или слизистой оболочки.

Железодефицитная анемия и заболевания, которым она сопутствует.

Беременность.

Ношение некачественных металлических зубных протезов и коронок.

Отравление солями тяжелых металлов (ртути, свинца, цинка, меди).

Болезни ЛОР-органов: синуситы, состояния после операций на ухе.

Прием некоторых лекарственных препаратов: антибиотиков (кларитромицина, метронидазола), препаратов для снижения кровяного давления (каптоприла) и лечения глаукомы (метазоламид) и остеопороза.

Лечение рака с помощью химио- и лучевой терапии

Исследования показывают, что витаминные добавки с цинком и витамином D могут помочь предотвратить искажение вкуса у людей, которые проходят лучевую или химиотерапию.

Обнаружить причину металлического привкуса во рту поможет стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, семейный врач. Если патологий не выявлено, то устранить неприятный привкус во рту можно с помощью тщательной гигиены полости рта. Поможет также употребление употребление достаточного количества жидкости и отказ от курения.

Кислый привкус во рту

Если вы не ели никаких кислых продуктов, но кислый привкус настойчиво преследует вас в течение нескольких часов, это может говорить о нескольких возможных патологиях:

повышенная кислотность желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, а затем в рот.

Кариес, неправильный уход за зубами и деснами.

Нарушения водно-электролитного баланса (обезвоживание).

Прием лекарств против аллергии (антигистаминных).

Также кислый привкус может возникать из-за курения, частого употребления жирных и копченых продуктов, алкоголя.

Для определения причины кислого привкуса во рту проконсультируйтесь с терапевтом, гастроэнтерологом или стоматологом. Если заболевания отсутствуют, устранить кислый привкус во рту о помогут надлежащая гигиена ротовой полости, обильное питье и использование жевательной резинки без сахара.

Соленый привкус во рту

Соленый привкус во рту – частый спутник жажды и недостаточной гигиены полости рта. Также он возникает после употребления напитков содержащих кофеин и курения. Если перечисленных «прегрешений» за вами не замечено, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Соленый привкус может оказаться признаком заболеваний верхних дыхательных путей или ротовой полости.

Вирусные, бактериальные или грибковые заболевания верхних дыхательных путей (синусит, ринит, гайморит и проч.)

Заболевания слюнных желез, вызванные бактериями, попадающими в слюнные протоки (сиаладенит, сиалодохит).

Чтобы определить точную причину соленого привкуса во рту, обратитесь к лору или стоматологу.

Горький привкус во рту

Горечь во рту возникает преимущественно у людей, злоупотребляющих жареной, жирной пищей и алкоголем. Этот симптом может также появиться при приеме антибиотиков и антигистаминных средств. Также горький привкус во рту – главный симптом заболеваний ЖКТ, при которых желчь забрасывается в пищевод. К ним относятся гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), желчнокаменная болезнь, хронический холецистит.

Существуют и менее известные причины ощущения горечи во рту. Один из них – синдром обожженного рта.

Cиндром обожженного рта

Как следует из названия, синдром характеризуется ощущением жжения во рту, которое может быть очень болезненным. Эти симптомы могут возникать в одной части рта или по всей ротовой полости. Чувство жжения во рту может сочетаться c сухостью во рту и горьким или металлическим привкусом.

Синдром жжения во рту встречается как у женщин, так и у мужчин, однако чаще им болеют женщины после менопаузы.

Иногда жжение во рту не имеет видимой причины. Врачи подозревают, что это может быть связано с повреждением нервов ротовой полости. Это также может быть связано с другими заболеваниями и их лечением, например, сахарным диабетом, лечением рака и гормональными изменениями во время менопаузы.

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