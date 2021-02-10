Металлический, кислый, соленый и горький – привкусы во рту предупреждают о состоянии здоровья

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Металлический, кислый, соленый и горький – привкусы во рту предупреждают о состоянии здоровья
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Если вдруг у вас возникает неприятный привкус во рту – важный симптом, который может многое рассказать о состоянии вашего организма.

Металлический привкус

Привкус железа во рту может возникать как по физиологическим причинам, так и при наличии серьезных проблем со здоровьем. Самые распространенные:

  • Попадание крови в ротовую полость при гингивите (воспалении десен) зубном камне, пародонтите, травмах десен, языка или слизистой оболочки.
  • Железодефицитная анемия и заболевания, которым она сопутствует.
  • Беременность.
  • Ношение некачественных металлических зубных протезов и коронок.
  • Отравление солями тяжелых металлов (ртути, свинца, цинка, меди).
  • Болезни ЛОР-органов: синуситы, состояния после операций на ухе.
  • Прием некоторых лекарственных препаратов: антибиотиков (кларитромицина, метронидазола), препаратов для снижения кровяного давления (каптоприла) и лечения глаукомы (метазоламид) и остеопороза.
  • Лечение рака с помощью химио- и лучевой терапии

Исследования показывают, что витаминные добавки с цинком и витамином D могут помочь предотвратить искажение вкуса у людей, которые проходят лучевую или химиотерапию.

Обнаружить причину металлического привкуса во рту поможет стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, семейный врач. Если патологий не выявлено, то устранить неприятный привкус во рту можно с помощью тщательной гигиены полости рта. Поможет также употребление употребление достаточного количества жидкости и отказ от курения.

Кислый привкус во рту

Если вы не ели никаких кислых продуктов, но кислый привкус настойчиво преследует вас в течение нескольких часов, это может говорить о нескольких возможных патологиях:

  • повышенная кислотность желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, а затем в рот.
  • Кариес, неправильный уход за зубами и деснами.
  • Нарушения водно-электролитного баланса (обезвоживание).
  • Прием лекарств против аллергии (антигистаминных).
  • Также кислый привкус может возникать из-за курения, частого употребления жирных и копченых продуктов, алкоголя.

Для определения причины кислого привкуса во рту проконсультируйтесь с терапевтом, гастроэнтерологом или стоматологом. Если заболевания отсутствуют, устранить кислый привкус во рту о помогут надлежащая гигиена ротовой полости, обильное питье и использование жевательной резинки без сахара.

Соленый привкус во рту

Соленый привкус во рту – частый спутник жажды и недостаточной гигиены полости рта. Также он возникает после употребления напитков содержащих кофеин и курения. Если перечисленных «прегрешений» за вами не замечено, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Соленый привкус может оказаться признаком  заболеваний верхних дыхательных путей или ротовой полости.

  • Вирусные, бактериальные или грибковые заболевания верхних дыхательных путей (синусит, ринит, гайморит и проч.)
  • Заболевания слюнных желез, вызванные бактериями, попадающими в слюнные протоки (сиаладенит, сиалодохит).

Чтобы определить точную причину соленого привкуса во рту, обратитесь к лору или стоматологу.

Горький привкус во рту

Горечь во рту возникает преимущественно у людей, злоупотребляющих жареной, жирной пищей и алкоголем. Этот симптом может также появиться при приеме антибиотиков и антигистаминных средств. Также горький привкус во рту – главный симптом заболеваний ЖКТ, при которых желчь забрасывается в пищевод. К ним относятся гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), желчнокаменная болезнь, хронический холецистит.

Существуют и менее известные причины ощущения горечи во рту. Один из них – синдром обожженного рта.

Cиндром обожженного рта

Как следует из названия, синдром характеризуется ощущением жжения во рту, которое может быть очень болезненным. Эти симптомы могут возникать в одной части рта или по всей ротовой полости. Чувство жжения во рту может сочетаться c сухостью во рту и горьким или металлическим  привкусом.

Синдром жжения во рту встречается как у женщин, так и у мужчин, однако чаще им болеют женщины после менопаузы.

Иногда жжение во рту не имеет видимой причины. Врачи подозревают, что это может быть связано с повреждением нервов ротовой полости. Это также может быть связано с другими заболеваниями и их лечением, например, сахарным диабетом, лечением рака и гормональными изменениями во время менопаузы.

 

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