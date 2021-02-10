Металлический, кислый, соленый и горький – привкусы во рту предупреждают о состоянии здоровья

Если вдруг у вас возникает неприятный привкус во рту – важный симптом, который может многое рассказать о состоянии вашего организма.
Металлический привкус
Привкус железа во рту может возникать как по физиологическим причинам, так и при наличии серьезных проблем со здоровьем. Самые распространенные:
- Попадание крови в ротовую полость при гингивите (воспалении десен) зубном камне, пародонтите, травмах десен, языка или слизистой оболочки.
- Железодефицитная анемия и заболевания, которым она сопутствует.
- Беременность.
- Ношение некачественных металлических зубных протезов и коронок.
- Отравление солями тяжелых металлов (ртути, свинца, цинка, меди).
- Болезни ЛОР-органов: синуситы, состояния после операций на ухе.
- Прием некоторых лекарственных препаратов: антибиотиков (кларитромицина, метронидазола), препаратов для снижения кровяного давления (каптоприла) и лечения глаукомы (метазоламид) и остеопороза.
- Лечение рака с помощью химио- и лучевой терапии
Исследования показывают, что витаминные добавки с цинком и витамином D могут помочь предотвратить искажение вкуса у людей, которые проходят лучевую или химиотерапию.
Обнаружить причину металлического привкуса во рту поможет стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, семейный врач. Если патологий не выявлено, то устранить неприятный привкус во рту можно с помощью тщательной гигиены полости рта. Поможет также употребление употребление достаточного количества жидкости и отказ от курения.
Кислый привкус во рту
Если вы не ели никаких кислых продуктов, но кислый привкус настойчиво преследует вас в течение нескольких часов, это может говорить о нескольких возможных патологиях:
- повышенная кислотность желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, а затем в рот.
- Кариес, неправильный уход за зубами и деснами.
- Нарушения водно-электролитного баланса (обезвоживание).
- Прием лекарств против аллергии (антигистаминных).
- Также кислый привкус может возникать из-за курения, частого употребления жирных и копченых продуктов, алкоголя.
Для определения причины кислого привкуса во рту проконсультируйтесь с терапевтом, гастроэнтерологом или стоматологом. Если заболевания отсутствуют, устранить кислый привкус во рту о помогут надлежащая гигиена ротовой полости, обильное питье и использование жевательной резинки без сахара.
Соленый привкус во рту
Соленый привкус во рту – частый спутник жажды и недостаточной гигиены полости рта. Также он возникает после употребления напитков содержащих кофеин и курения. Если перечисленных «прегрешений» за вами не замечено, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Соленый привкус может оказаться признаком заболеваний верхних дыхательных путей или ротовой полости.
- Вирусные, бактериальные или грибковые заболевания верхних дыхательных путей (синусит, ринит, гайморит и проч.)
- Заболевания слюнных желез, вызванные бактериями, попадающими в слюнные протоки (сиаладенит, сиалодохит).
Чтобы определить точную причину соленого привкуса во рту, обратитесь к лору или стоматологу.
Горький привкус во рту
Горечь во рту возникает преимущественно у людей, злоупотребляющих жареной, жирной пищей и алкоголем. Этот симптом может также появиться при приеме антибиотиков и антигистаминных средств. Также горький привкус во рту – главный симптом заболеваний ЖКТ, при которых желчь забрасывается в пищевод. К ним относятся гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), желчнокаменная болезнь, хронический холецистит.
Существуют и менее известные причины ощущения горечи во рту. Один из них – синдром обожженного рта.
Cиндром обожженного рта
Как следует из названия, синдром характеризуется ощущением жжения во рту, которое может быть очень болезненным. Эти симптомы могут возникать в одной части рта или по всей ротовой полости. Чувство жжения во рту может сочетаться c сухостью во рту и горьким или металлическим привкусом.
Синдром жжения во рту встречается как у женщин, так и у мужчин, однако чаще им болеют женщины после менопаузы.
Иногда жжение во рту не имеет видимой причины. Врачи подозревают, что это может быть связано с повреждением нервов ротовой полости. Это также может быть связано с другими заболеваниями и их лечением, например, сахарным диабетом, лечением рака и гормональными изменениями во время менопаузы.