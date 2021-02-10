Курорт за бетонной стеной и колючей проволокой

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Теперь египетский курортный город Шарм-эль-Шейх защищён от криминала и экстремизма 36 километровой стеной и колючей проволокой. Об этом, в преддверии открытия нового туристического сезона на Красном море, рассказали ТАСС в ассоциации туристических гидов Египта.

Шарм-эль-Шейх окружен горами с запада и морем с востока. “Ограждения простираются от въезда в город с юга до самой северной его точки района Набк, и на всем протяжении стены установлены четыре контрольно-пропускных пункта, — пояснил ТАСС тургид Мидхат Ибрагим. — Цель этого заграждения — обезопасить город от любых попыток нарушить безопасность местного населения и туристов. У каждых ворот расположены полицейские посты для проверки всех въезжающих и выезжающих из города. В частности, занятые в сфере туризма египтяне не смогут попасть в город без соответствующих разрешений на работу, других людей также не пропустят в Шарм-эль-Шейх без документов”.

Идея возведения стены вокруг курорта появилась несколько лет назад после вооруженного ограбления банка в Шарм-эль-Шейх. Преступники так и не были найдены, но эта криминальная история подтолкнула местные власти к мысли о необходимости защитить город от нежеланных гостей, учитывая сотни километров трудно контролируемой пустыни и горные маршруты, в которых хорошо ориентируются синайские бедуины. Возведение стены началось три года назад.

По словам главы Ассоциации инвесторов Южного Синая Тамера Макрама, реализация крупного проекта, частью которого стало непосредственно строительство стены, еще не закончена, хотя и близка к завершению. «Задачей было уединить, изолировать туристический город, который отличается своим географическим положением, — цитирует его издание Al Youm As Sabi. — И дело здесь не только в обеспечении безопасности туристов». Как пояснил Макрам, провинция Южный Синай является частью стратегии развития государства «Видение-2030». «Там будет реализован ряд экономических проектов, — отметил он. — Поэтому важно создать максимально комфортные условия местным жителям и отдыхающим туристам».

По данным властей, сейчас заполняемость отелей достигает 35%, и в преддверии нового туристического сезона они надеются, что, несмотря на пандемию нового коронавируса, он все-таки состоится с учетом обеспечения всех мер безопасности.

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