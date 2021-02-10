Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

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В Беларуси за сутки зарегистрировано 1 799 пациентов с COVID-19 (в предыдущие дни 561 и 808 человек). с COVID-19, выписаны 2 014 пациентов, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 261 859 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 250 078 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции, по данным Минздрава, на территории страны умерли 1811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

В стране за сутки выполнено 13 288 тестов. Всего в стране проведено 4 607 72 тестов.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 106 981 249 заболевших COVID-19, умерли от этой инфекции 2 343 868 человек.

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