Класковский: “Мы имеем дело с серьезным расколом общества”

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По данным январского опроса Chatham House, 35,3% белорусов-горожан считают, что наиболее достойным президентом был бы Бабарико, а 23,9% отдают предпочтение Лукашенко.

— Виктор Бабарико действительно мог бы стать сильным конкурентом Александра Лукашенко на минувших выборах, – пишет Александр Класковский. — Потому-то, надо думать, власть и позаботилась, чтобы бывший глава «Белгазпромбанка» оказался минувшим летом не в избирательном бюллетене, а в СИЗО КГБ.

К опросам на белорусскую тематику, которые под эгидой лондонского Chatham House координирует политолог Рыгор Астапеня, наш земляк, кое-кто относится скептично: во-первых, они делаются через интернет, во-вторых, охватывают только горожан.

В любом случае эти исследования дают интересную пищу для размышлений и ломают ряд стереотипов, характерных как для дискурса властей, так и для дискурса противников режима.

В частности, разрушается миф о всенародной поддержке Лукашенко и его сокрушительной победе на минувших выборах.

Вместе с тем идеологема противников Лукашенко, гласящая, что он — президент лишь ОМОНа, тоже некорректна. У Лукашенко остается свой твердый электорат (исследователи Chatham House относят к «бастиону Лукашенко» 18%). Плюс большое болото.

При этом бело-красно-белый флаг (БЧБ) и герб «Погоня» считают близкими себе 32,6%, а красно-зеленый флаг и государственный герб Беларуси — 41,4% участников опроса. 23,6% полностью или скорее согласны с утверждением, что БЧБ — фашистский флаг, который следует запретить.

То есть на самом деле мы имеем дело с серьезным расколом общества.

И это стоило бы учитывать как властям (да где уж там), так и их оппонентам, которые тоже склонны к мифологизации и мало работают с болотом.

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