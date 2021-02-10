Как политический кризис разрушает экономику Беларуси

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Последствия разрушения экономического доверия, спровоцированного политической напряженностью в стране, уже видны в показателях денежной статистики, а также заметны в отношениях между частными компаниями.

В последнее время эксперты все чаще высказываются о том, что у белорусской экономики нет шансов без разрешения политического кризиса. Ну не получается в сегодняшних реалиях отделить экономику от политики, сколько не пытайся. Об этом, между прочим, говорят результаты не одного опроса.

Так, компания SATIO осенью этого года провела исследование того, как белорусский бизнес воспринимает текущую экономическую ситуацию и каковы его ожидания относительно будущего.

Один из основных выводов был таков: политический кризис в стране, по оценкам компаний, приносит бизнесу больше проблем, чем пандемия СОVID-19.

В рамках еще одного опроса, проведенного в декабре, у представителей IT-сектора поинтересовались, какие наиболее вероятные риски для своей деятельности они видят. Как выяснилось, почти две трети опрошенных (64,1%) сказали, что считают возможным и очень возможным углубление политического кризиса в стране.

О том, что политический кризис приводит к негативным последствиям для бизнеса, заявляли еще в начале осени и бизнес-союзы.

Они обращали внимание, что после августовских событий резко ухудшился морально-психологический климат в трудовых коллективах, что напрямую влияет на производительность труда. По словам представителей бизнес-союзов, многие компании в Беларуси задумались о релокейте либо уже переносят активы в другие страны.

Представители делового сообщества отмечали, что сложившаяся в стране беспрецедентная ситуация социальной напряженности, наносит непоправимый удар по экономике.

«Из-за непринятия своевременных мер уже сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки. Многие предприниматели, в особенности представляющие интеллектуально емкие отрасли, заявляют о релокации бизнеса и смене налогового резидентства, остановке проектов, реализуемых с участием государственных структур», – заявляли в бизнес-союзах.

Разрушилось экономическое доверие

Вот и в очередной раз эксперты BEROC в своем свежем экономическом обзоре заявили о том, что политическая ситуация в стране оказывает самое непосредственное влияние на экономику.

По мнению Дмитрия Крука и Дмитрия Колькина, политический кризис, в котором оказалась страна, чреват не только краткосрочными потерями выпуска, но и эрозией институциональной среды, ведущей к долгосрочным потерям выпуска и благосостояния.

«Одним из трендов, который уже визуализируется, стало разрушение экономического доверия», – отметили они.

Эксперты констатируют, что наиболее явно это проявляется в том, что у белорусов снизилось доверие к рублю как средству сбережения, а также к белорусским банкам как финансовым посредникам. Проявления этого уже видны в показателях денежной статистики.

Ослабление доверия также заметно в отношениях между частными компаниями. Экономисты ссылаются на опросы бизнеса, который заявляет о том, что при заключении сделок их контрагенты все в большей мере требуют дополнительных условий и оговорок (предоплаты, поручительства или гарантии третьих сторон, и др.). Аналитики утверждают, что первичный импульс недоверия имеет все шансы перерасти в широкое распространение такой практики. Так, фирма, которая столкнулась с усилением недоверия к себе, вероятно, будет пытаться его ограничить, проецируя недоверие на своих прочих контрагентов и страхуя собственные риски в отношениях с ними. Такая среда репрессирует потенциал экономической активности.

«Отдельным каналом эрозии институциональной среды видится ухудшение восприятия фирмами защищенности своих прав, что также явственно прослеживается в опросах бизнеса. Качество юридической и правоохранительной систем часто рассматривается как ключевой критерий качества общественных институтов и бизнес-климата в целом. Поэтому низкое доверие системе права может напрямую вести к уменьшению экономической активности», – заявляют авторы в работе.

Существующие предприятия переориентируются на краткосрочные стратегии, так как долгосрочные проекты начинают восприниматься как слишком рискованные. Ряд фирм рассматривают опцию релокации своего бизнеса, или даже уже приступили к этому.

Авторы экономического обзора пишут, что за 2020 год в ряде регионов Польши зафиксирован рекордный рост регистрации бизнесов из Беларуси, а в отдельных из них наша страна заняла первое место по этому показателю.

Нет гарантий защищенности

Эксперты отмечают, что отсутствие гарантий защищенности своих прав также ограничивают приток новых бизнесов в национальную экономику. Тогда как именно они, как правило, обеспечивают наибольший вклад в рост производительности. А указанные долгосрочные механизмы и связанные с ними проблемы обладают высокой инерционностью. Остановить все это быстро не получится даже при устранении их триггера, считают Дмитрий Крук и Дмитрий Колькин.

По мнению авторов, восстановление доверия к национальной валюте, финансовой системе, а также между фирмами, обычно требует длительного времени.

«Несостоявшиеся сделки и инвестиционные проекты позднее смогут быть реализованы лишь частично. Мигрировавший бизнес и/или учрежденный за рубежом в качестве альтернативы Беларуси вряд ли будет готов быстро вернуться в страну. Таким образом, долгосрочные потери куда проще предотвратить, нежели смягчать их постфактум», – заключили эксперты BEROC.

Сам собой напрашивается вопрос: сколько еще опросов бизнеса нужно провести, сколько аналитиков и экономистов должны заявить, что сильнее всего сегодня бьет по экономике именно политический кризис, чтобы их услышали.

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