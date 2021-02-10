Из 70 подписали 5: как письмо профсоюзов разделило железнодорожников

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Сотрудники Белорусской железной дороги прислали в редакцию Еврорадио фото подписного листа к “антисанкционному” письму Федерации профсоюзов. Из более чем 70 сотрудников транспортного узла БЖД его подписало всего пять человек. А потом кто-то из работников и вовсе нарисовал на пустующих полях для подписей протестную “викторию”.

Как рассказали Еврорадио железнодорожники, “испорченный” лист заменили на новый, но подписавшихся не стало больше. Так его и отправили обратно.

Почему сторонников Лукашенко оказалось так мало?

— Сложно сказать, поколение другое. У нас очень много молодёжи работает, они, видимо, думают совсем по-другому, — рассказывает одна из сотрудниц, подписавших бланк. — Умом я понимаю, что санкции — против меня. Поэтому я и подписала. Да, зарплаты за наш достаточно тяжёлый труд оставляют желать лучшего. Тем не менее… Думать, что где-то лучше? Везде кто-то сталкивается с какими-то трудностями.

Принудительно подписи никто не собирал. Об этом говорят и подписавшиеся, и не подписавшиеся. По словам одного из работников, начальник станции тоже не подписал профсоюзное письмо. Но сам он рассказать об этом не захотел:

— Письмо из Федерации [профсоюзов. — Еврорадио] пришло. Никто никого, конечно, не принуждал. У каждого своё мнение. И у меня есть своё мнение по этому поводу. Какое-то.

А что говорят те, кто не захотел подписывать письмо?

— Началось всё с фальсификации выборов. Сплошное враньё. Зарплаты маленькие у рабочих, а работы добавляется. Сейчас совсем плохо: грузопоток упал. Грустно, — рассказывает Еврорадио одна из “неподписанток”. — Нет развития страны. Были айтишники, теперь и этого нет. Для детей и внуков наших нет перспективы, налоги подняли. Люди уезжают, и с нашей станции девочка тоже уехала.

Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда объявил, что письмо в Международную организацию труда о том, что санкции Евросоюза дискриминируют белорусских работников, собрало более миллиона подписей. Сотрудники некоторых предприятий сообщили, что сбор подписей был “добровольно-принудительным”.

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