Глава МИД Латвии потребовал отклонить запрос Беларуси об экстрадиции Цепкало

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В Беларуси экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало обвиняют “в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что Александр Лукашенко мстит бывшему конкуренту, которого даже не допустили к выборам.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что экстрадировать Валерия Цепкало не следует. Об этом он написал в Twitter.

“Я считаю запрос режима [Александра] Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести. Требование нужно отклонить”, – написал он.

Вместе с тем, глава МИД отметил, что в соответствии с латвийским законодательством, решение об экстрадиции принимается компетентными правоохранительными органами с учетом всех аспектов дела.

Uzskatu Lukašenko režīma pieprasījumu izdot baltkrievu opozīcijas politiķi Valēriju Cepkalo par atklātu izrēķināšanās mēģinājumu, prasība ir noraidāma. Atbilstoši Latvijas likumiem lēmumu pieņem kompetentās tiesībaizsardzības iestādes, izvērtējot visus lietas aspektus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 9, 2021

Следственный комитет Беларуси 8 февраля инициировал процесс экстрадиции Цепкало. Его обвиняют “в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”.

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