Глава МИД Латвии потребовал отклонить запрос Беларуси об экстрадиции Цепкало

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Эдгар Ринкевичс. Фото https://www.tumblr.com
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В Беларуси экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало обвиняют “в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что Александр Лукашенко мстит бывшему конкуренту, которого даже не допустили к выборам.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что экстрадировать Валерия Цепкало не следует. Об этом он написал в Twitter.

“Я считаю запрос режима [Александра] Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести. Требование нужно отклонить”, – написал он.

Вместе с тем, глава МИД отметил, что в соответствии с латвийским законодательством, решение об экстрадиции принимается компетентными правоохранительными органами с учетом всех аспектов дела.

Следственный комитет Беларуси 8 февраля инициировал процесс экстрадиции Цепкало. Его обвиняют “в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”.

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