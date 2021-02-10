Для птиц нет границ

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Фото Александра Рака, https://www.berezinsky.by
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Орлан-белохвост, родом из Березинского заповедника, зимует в Венгрии.

В Березинском заповеднике обитает 14 видов птиц из семейства Ястребиные. В их числе и самый крупный из гнездящихся в Беларуси дневных хищников – орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Данный вид включен в Красную книгу Республики Беларусь, и имеет вторую категорию охраны. На территории Березинского биосферного заповедника орлан-белохвост ранее носил статус очень редкой, оседлой, предположительно гнездящейся птицы. В последнее десятилетие численность орланов несколько возросла, они встречаются здесь регулярно, однако найти жилое гнездо не удавалось вплоть до мая 2018 года.

Для птиц нет границ
Фотография Дениса Ивковича

Крупное гнездо на 33-метровой ели было замечено на одном из минеральных островов болотного массива Пострежское во время экспедиции сотрудников заповедника и АПБ. Данная находка стала первым достоверно подтвержденным фактом гнездования орлана-белохвоста на территории Березинского биосферного заповедника.

А уже в середине июня 2018 года в этом гнезде был обнаружен довольно крупный птенец, который был помечен цветными кольцами (черное М518, сине-оранжевое Н518).

Для птиц нет границ
Фотография Александра Рака

В 2020 году там также было проведено кольцевание птенцов орлана-белохвоста. К слову, 30-метровая высота, на которой располагалось гнездо (уровень 9-10-этажного дома) не стала помехой молодому научному сотруднику заповедника Александру Раку, который и занимается кольцеванием.

26 января 2021 года в рыбоводческом хозяйстве в округе Хайд-Бихар, в регионе Северной Великой равнины на востоке Венгрии был обнаружен тот самый орлан, окольцованный в заповеднике 2,5 года назад.

Для птиц нет границ
Фотография Tar János

Венгерскому бёрдвотчеру Тару Яносу (Tar János) удалось сфотографировать птицу крупным планом. На снимке, на левой лапе птицы, отчётливо видно кольцо с номером Н518.

Для птиц нет границ
Фотография Tar János
Для птиц нет границ
Фотография Венгерского центра кольцевания птиц

Тем самым было установлено, что это именно наш белорусский орлан, рожденный в Березинском биосферном заповеднике. Теперь стало достоверно известно, что представитель данного вида хищных птиц проводит зимний период в 917 км от дома. Примечательно, что в зимний период широко кочуют только молодые и неполовозрелые особи, а взрослые далеко не улетают и держатся поблизости гнездового участка весь год.

Для птиц нет границ
Фотография Венгерского центра кольцевания птиц

По материалам Березинского биосферного заповедника

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