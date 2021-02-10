Для птиц нет границ

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Орлан-белохвост, родом из Березинского заповедника, зимует в Венгрии.

В Березинском заповеднике обитает 14 видов птиц из семейства Ястребиные. В их числе и самый крупный из гнездящихся в Беларуси дневных хищников – орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Данный вид включен в Красную книгу Республики Беларусь, и имеет вторую категорию охраны. На территории Березинского биосферного заповедника орлан-белохвост ранее носил статус очень редкой, оседлой, предположительно гнездящейся птицы. В последнее десятилетие численность орланов несколько возросла, они встречаются здесь регулярно, однако найти жилое гнездо не удавалось вплоть до мая 2018 года.

Крупное гнездо на 33-метровой ели было замечено на одном из минеральных островов болотного массива Пострежское во время экспедиции сотрудников заповедника и АПБ. Данная находка стала первым достоверно подтвержденным фактом гнездования орлана-белохвоста на территории Березинского биосферного заповедника.

А уже в середине июня 2018 года в этом гнезде был обнаружен довольно крупный птенец, который был помечен цветными кольцами (черное М518, сине-оранжевое Н518).

В 2020 году там также было проведено кольцевание птенцов орлана-белохвоста. К слову, 30-метровая высота, на которой располагалось гнездо (уровень 9-10-этажного дома) не стала помехой молодому научному сотруднику заповедника Александру Раку, который и занимается кольцеванием.

26 января 2021 года в рыбоводческом хозяйстве в округе Хайд-Бихар, в регионе Северной Великой равнины на востоке Венгрии был обнаружен тот самый орлан, окольцованный в заповеднике 2,5 года назад.

Венгерскому бёрдвотчеру Тару Яносу (Tar János) удалось сфотографировать птицу крупным планом. На снимке, на левой лапе птицы, отчётливо видно кольцо с номером Н518.

Тем самым было установлено, что это именно наш белорусский орлан, рожденный в Березинском биосферном заповеднике. Теперь стало достоверно известно, что представитель данного вида хищных птиц проводит зимний период в 917 км от дома. Примечательно, что в зимний период широко кочуют только молодые и неполовозрелые особи, а взрослые далеко не улетают и держатся поблизости гнездового участка весь год.

По материалам Березинского биосферного заповедника

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