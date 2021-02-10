Белорусский футбольный тренер возглавил литовский клуб

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Сергей Гуренко, бывший тренер минское «Динамо-Минск», возглавил литовский клуб «Ритеряй», сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта пока не разглашается.

«Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, умение работать с молодыми футболистами», — отметил директор спортивного клуба Тадас Симайтис.

Гуренко, решив вопрос с визами, на прошлой неделе приехал в Литву. У него уже была возможность посмотреть победный матч команды с вильнюсским «Жальгирисом», а в этот понедельник состоялась первая тренировка.

«Я присоединился к “Ритеряй” по трем причинам. Во-первых, прекрасные отношения с владельцем клуба, во-вторых — амбиции клуба, мотивация, желание видеть прогресс и, в-третьих, мой опыт, которым я могу поделиться с командой.

Конечно, я хочу, чтобы команда добивалась результата, а игроки росли и становились лучше. Из того, что я увидел во время матча с “Жальгирисом” и сегодняшней тренировки, могу с уверенностью сказать, что желания им хватает. Задача тренерского штаба — помочь им раскрыть себя и показать лучшее», — заявил Гуренко.

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