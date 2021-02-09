Виктория Азаренко уступила Джессике Пегуле. Видео

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла из борьбы в одиночном разряде “Australian Open”. На старте представительного турнира белоруска в двух сетах проиграла американке Джессике Пегуле.

На официальном сайте турнира высказано предположение, что но на подготовку Азаренко повлиял жесткий карантин в гостиничном номере, на который ей пришлось удалиться после прибытия в Австралию,из-за того, что на борту самолета, у одного из пассажиров был получен положительный тест на COVID-19.

После карантина Азаренко выиграла матч с Юлией Путинцевой, и вышла в четвертьфинал, где встретилась с Джессикой Пегулой. Матч для Виктории оказался сложным, казалось она боролась с затрудненным дыханием во втором сете – дважды потребовав медицинского вмешательства – но продолжала сражаться. Пегула одержала победу.

Виктория Азаренко (13 ВТА, Беларусь, 12) — Джессика Пегула (64 ВТА, США) — 5:7, 4:6

Призовой фонд “Australian Open” — 80 000 000 австралийских долларов

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