Травмоопасные погодные условия

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Министерство по чрезвычайным ситуациям информирует о сложной обстановке, связанной со снегопадом, низкой температурой и надвигающимся циклоном. Ожидаются порывы ветра до 24 м/с, влажность воздуха 95% и усиление снегопада.

МЧС предупреждает, что при таких погодных условиях запрещено отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых.

Минздрав в официальном Telegram-канале сообщает, что за первый месяц 2021 года в Беларуси зарегистрировано 7 тыс. 940 пострадавших с гололедной и холодовой травмой.

За минувшие сутки зарегистрированы 473 обращения за медицинской помощью:

в Брестской области обратились за медицинской помощью 84 пострадавших. Из них в больницу госпитализировали 11 человек;

в Витебской области пострадали 33 человека, госпитализировано – 6;

в Гомельской области за сутки зарегистрировано 151 обращение за медицинской помощью и 2 человека отправлены в больницы;

в Гродненской области – 83 человека с от гололедными и холодовыми травмами обратились за медицинской помощью, 21 пострадавший отправлен в больницу;

в Могилевской области зарегистрировано 26 пострадавших, трое госпитализированы;

В Минске и Минской области зарегистрировано за сутки 96 обращений в травмопункты, госпитализировано – 11 человек.

В связи с погодными условиями, Минздрав просит всех граждан выбирать правильную одежду и обувь для прогулок и быть внимательными.

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