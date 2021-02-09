Светлана Тихановская опубликовала стратегию победы

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9 февраля Светлана Тихановская опубликовала открытую стратегию победы.

Сообщается, что стратегия объединяет действия различных демократических сил: офиса и Кабинета Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало, партнёрских инициатив.

Кроме того, каждый желающий может высказать свои предложения, написав в чат-бот офиса Светланы Тихановской @AskOffice_Bot.

Разработчики отмечают, что на сегодня в Беларуси сложилась патовая ситуация: ни одна из сторон не имеет силы, чтобы склонить весы на свою сторону. “Нам не нужно ресусов больше, чем у них. Нам нужно ресурсов больше, чем сейчас”, — подчёркивают они.

“Стратегия победы станет идеальной тогда, когда станет инклюзивной”, — заявляют разработчики. Они обещают, что в марте появится сайт, где вся стратегия будет разложена по задачам. Тогда каждый сможет присоединиться к выполнению той или иной задачи.

В планах стратегии февраль — это время для усиления кампаний по ресурсам. На март планируется новая волна уличной активности. В апреле — “прекращение поддержки режима Лукашенко его сторонниками”.

Май обозначен как начало диалога и период формирования переговорных групп.

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