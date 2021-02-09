Следственный комитет инициирует экстрадицию Валерия Цепкало из Латвии

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Следственный комитет Беларуси инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента страны Валерия Цепкало, сообщил телеканал “Беларусь 1”.

“СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”, – говорится в сообщении.

14 июля прошлого года Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу. Позже он уехал за пределы страны из-за опасения быть задержанным. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Беларуси и России.

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