Почему ушел в отставку судья Верховного суда Руслан Анискевич?

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«Народная Воля» задала этот вопрос ему самому.

Указ об освобождении Руслана Анискевича был подписан 15 октября минувшего года с формулировкой «в связи с выходом в отставку» согласно статье 109 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. В этой статье написано, что «судья имеет право на отставку в порядке и на условиях, определенных законодательством о государственной службе».

Руслану Геннадьевичу 54 года. Он окончил юрфак БГУ. Юридическую деятельность начинал с должности помощника председателя суда Советского района Минска в 1995 году. Сразу после окончания юридического вуза начал судейскую карьеру. Судьей суда Советского района Минска проработал десять лет – с 1997-го по 2007 год.

С 2007-го по 2009 год был судьей Минского городского суда.

В 2009-м Анискевича назначили судьей Верховного суда. С марта 2014-го по апрель 2015 года был секретарем Пленума Верховного суда. С апреля 2015 года работал заместителем председателя Верховного суда и председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. В этом же году ему присвоили высший квалификационный класс госслужащего.

«Руслан Геннадьевич Анискевич пользуется заслуженным авторитетом у коллег и в профессиональной юридической среде», – отмечала пресс-служба Верховного суда после его назначения заместителем Валентина Сукало.

Руслан Анискевич вел немало громких судебных процессов. Например, так называемое «охотничье дело», где противостояли два силовых ведомства – МВД и КГБ, а одним из фигурантов был начальник главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Виктор Ермаков, дело бывшего следователя прокуратуры Светланы Байковой, дело бывшего заместителя главного редактора газеты «Згода» Александра Сдвижкова, обвиненного в разжигании религиозной вражды, а также многие другие.

В отличие от многих судей, которые крайне редко дают интервью, Анискевич периодически общался с журналистами, давал комментарии. Одним словом, его имя было на слуху. Возможно, Анискевич мог быть и среди кандидатов на должность председателя Верховного суда.

В пресс-службе Верховного суда не стали делиться подробностями, почему судья, чья карьера складывалась весьма удачно, вдруг решил уйти с работы. Мол, ушел и ушел, а дальше – личное.

«Народная Воля» разыскала Анискевича и прямо спросила о причинах отставки.

– Руслан Геннадьевич, а почему вы ушли?

– Ушел… Здоровье такое.

– Других причин не было?

– Никаких!

– А сейчас вы где-то работаете?

– Пока нет.

– Может, преподаете? У вас же большой опыт…

– Я пока думаю об этом.

– Я к тому, что указ-то был подписан не вчера…

– Да, указ подписан давно. Но я не работаю сейчас, занимаюсь детьми. И мне это нравится.

– Со здоровьем ничего серьезного? Тьфу-тьфу-тьфу, не онкология?

– Сейчас нормально всё более-менее.

Никаких вопросов, которые были бы связаны с тем, что происходит вокруг, и все пытаются к этому всё привязывать – у меня ничего такого нет.

– У вас карьера хорошая была, поэтому естественно, что ваша внезапная отставка, скажем так, удивила…

– Так сложилось, что пришлось выбирать…

– Долго обдумывали уход?

– Я сейчас не хочу вдаваться в подробности. Как есть, так и есть. А дальше уже начинается личная жизнь. Не хочу втягивать ни себя, ни окружающих в это всё. Уже всё состоялось.

– Тогда здоровья вам, и чтобы всё получалось так, как хочется.

– Спасибо! Посмотрим, если будет позволять, как говорится, физическое тело, значит, всё сложится и будем работать дальше.

– Конечно, какие ваши годы! Работа судьи – не самая простая. Может, стрессов накопилось, и организм дал временный сбой.

– Так сложилось, да. Всё будет хорошо.

Публикация – из № 10 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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