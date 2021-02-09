Новая роль Дональда Трампа – подозреваемый

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Экс-президента Дональда Трампа могут лишить права снова избираться на пост президента, поскольку он подозревается и обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Сейчас для Трампа настал момент X. Второй раз ему попытаются объявить импичмент в Сенате. Положительное решение поставит окончательный крест на политической карьере экс-президента. Если импичмент провалится, то это наоборот придаст импульс его дальнейшей деятельности, сообщает Корреспондент.net.

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу

В решении Палаты представителей, которая уже поддержала импичмент Трампу, говорится, что своим выступлением 6 января он спровоцировал толпу своих сторонников на штурм Капитолия, где в тот день обе палаты Конгресса окончательно утверждали победу на выборах Джо Байдена. Ворвавшись в здание, трамписты на несколько часов прервали эту процедуру.

В понедельник, 8 февраля, адвокаты Трампа прислали в Сенат изложение своих аргументов, они сводятся к тому, что импичмент президента, который уже оставил свой пост, антиконституционен и что никакой связи между выступлением Трампа и штурмом Капитолия не было.

Менеджеры импичмента — так называют членов Палаты представителей, берущие на себя в данном случае роль обвинителей, — не согласны с такой интерпретацией конституции.

Один прецедент импичмента должностного лица, ушедшего в отставку, уже был в 1876 году. Сам Трамп отказался давать показания, хотя его приглашали.

Адвокаты Трампа заявили, что он говорил в переносном смысле, когда сказал своим сторонникам, что те должны «драться изо всех сил», поскольку, по мнению защиты, слово «драться» («fight») «нельзя истолковать как поощрение актов насилия». Адвокаты подчеркнули, что в своей речи Трамп не упоминал и не поощрял восстания, бунты, преступления или любые акты насилия.

Процедура

Процесс об импичменте Трампа начнется 9 февраля в сенате с четырехчасовых дебатов о том, соответствует ли дело Конституции. Если процесс продолжится, то днем 10 февраля каждая из сторон получит до 16 часов для вступительных дебатов.

Чтобы Трампа признали виновным в подстрекательстве к мятежу, кроме 50 демократов за это должны проголосовать 17 республиканцев. 26 января предложение отклонить дело об импичменте как неконституционное поддержали 45 из 50 республиканцев сената.

Завершится процесс голосованием: если две трети, то есть 67 сенаторов, проголосуют за признание Трампа виновным, то в этом случае — уже простым большинством голосов — они смогут лишить его права снова избираться на пост президента. Однако пока такой исход представляется маловероятным. Если же набрать такое большинство не удастся, то Трамп будет оправдан, как и после его первого импичмента чуть более года назад.

Трамп — первый президент США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.

Сенатские слушания будут проходить каждый день, включая воскресенье, но исключая субботу, поскольку один из защитников экс-президента попросил дать ему возможность соблюдать шаббат. Ожидается, что процесс продлится примерно неделю, представители обеих партий не заинтересованы в том, чтобы его затягивать.

Лишить всего

А пока Трамп все еще экс-президент, а значит может рассчитывать на определенные привилегии. Например, бывшим американским президентам обычно предоставляют данные разведки. Но действующий президент, Джо Байден, предлагает лишить Трампа этой привилегии.

«Из-за его эксцентричного поведения, не связанного со штурмом Капитолия», — пояснил свое предложение Байден.

Он задался вопросом, какую пользу может принести для страны предоставление секретных сведений Трампу.

«Зачем передавать ему эти данные? Какое влияние это окажет, кроме того, что он может совершить промах и рассказать что-то (лишнее)?» — заявил Байден.

В настоящее время данные разведки продолжают получать бывшие президенты США Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама.

5 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что после окончания своего президентского срока Дональд Трамп пока не подавал запросов на дальнейшее получение данных разведки. Псаки добавила, что такие запросы рассматривают спецслужбы — и обычно удовлетворяют их.

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