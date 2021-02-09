Ложь, насилие, гибель людей – разве можно в этой ситуации оставаться в стороне?

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Наталья Абрашина-Жадаева – доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики и математической физики БГУ, член основного состава Координационного совета, а также делегат альтернативной площадки «Сход». Именно такая инициатива была создана как своеобразная альтернатива Всебелорусскому народному собранию. О своей принципиальной позиции и происходящем в стране Наталья Абрашина-Жадаева высказывается в интервью «Народной Воле».

– Наталья Григорьевна, вы зарегистрировались на независимой площадке «Сход». Что это значит?

– «Сход» – это площадка для открытого и гласного обсуждения актуальных проблем страны. Будут формироваться группы по важным темам, наладится их обсуждение с последующим вынесением на общее собрание и с принятием определенных резолюций. Моя цель – обсудить вопросы, касающиеся высшего образования. Руководители вузов, я считаю, должны избираться на ученом собрании, а не назначаться сверху. При этом хочу отметить: чиновники так часто увлекались реформированием образования, что теперь было бы хорошо начать работу с горизонтальных экспертных комиссий, чтобы осознать, что мы имеем в сухом остатке, а потом принимать какие-то решения.

– Вы – доктор наук, профессор государственного университета и член основного состава Координационного совета. Когда начались массовые аресты, не было желания уехать?

– Ложь, насилие и гибель людей – разве можно в этой ситуации оставаться в стороне и изменить своим моральным принципам? Поэтому и вошла в основной состав Координационного совета с надеждой на диалог с властью. Уехать? Нет, такого желания не было. Были времена, когда нас с мужем приглашали работать в США, Чехию, Москву, но мы остались здесь. А сейчас тем более никуда не уеду, пусть никто такой мысли не вынашивает! Не дождутся!

– В послании к избирателям вы написали: «Сделаем Беларусь страной для жизни, где действуют законы и нет места автократии во власти и насилию; где создаются условия для развития образования, науки, культуры и спорта, работает социальный лифт, а не принцип назначений лояльных или «свояков». Почему у нас социальный лифт не работает? Что нужно менять и как?

– Наделив чрезмерными полномочиями одного человека, мы таким образом позволили ему постепенно из ранга руководителя перейти в ранг начальника, а затем стать «царственной особой». Со временем пошел процесс «назначенства» на должности, исходя из лояльности к правителю. Социальный лифт зачах. Чтобы переломить ситуацию, нужно изменить некоторые положения в Конституции, особенно те, которые касаются полномочий и сроков президентства.

– На ваш взгляд, нужно ли нам социально ориентированное государство? Я имею в виду прежде всего бесплатную медицину, образование?

– Для малообеспеченных граждан и пенсионеров, конечно, должен быть обозначен тот минимальный перечень помощи, который не ущемлял бы их прав. А остальные услуги – по ценам, доступным для среднеобеспеченных семей. Доступность платного высшего образования должна увязываться с учетом спроса на рынке труда.

– Что в новой Беларуси стоит сохранить в образовании, а что убрать?

– Что касается нововведений, то, считаю, к ним можно будет перейти только после глубокого анализа состояния дел в науке, образовании и технологиях, которые нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. После печальных событий, происшедших в стране, следует вслух говорить о защищенности студентов и преподавателей в различных ситуациях. Например, в высшем образовании остро стоит вопрос с контрактами работников. Это дамоклов меч, который меньше всего учитывает профессиональные качества людей, а больше всего проверяет их на преданность власти.

– Вы очень активно обращаетесь к Лукашенко на своей странице в «Фэйсбуке». Не боитесь оказаться репрессированной?

– Если какой-то процент адекватности у него все же есть, то он прочтет и задумается. А если нет, то боюсь не столько за себя, сколько за нашу молодежь, за наших студентов. У них вся жизнь впереди, и я не хочу, чтобы их судьбы были искалечены, не хочу, чтобы они покидали Беларусь.

– Помнится, в начале сентября вас вызывали на допрос в Следственный комитет. По какому поводу? Что говорили?

– Вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу в связи с созданием того же Координационного совета, который власти посчитали антиконституционным. Взяли подписку о неразглашении, поэтому оставлю без комментариев.

– Вы подписывались под обращением «Навукоўцы супраць гвалту». Было собрано более двух тысяч подписей. Чем закончилось? Куда отправляли документ?

– Инициированное после событий 9 августа 2020 года обращение с требованием остановить насилие и освободить всех политзаключенных и демонстрантов подписали почти три тысячи ученых со всей страны. Там стоит и моя подпись. Обращение, насколько мне известно, не отправляли никуда, просто повесили в интернете для всеобщего ознакомления.

– Как реагировало на это правительство, руководство министерства, Академии наук, университета?

– Мне не известна реакция на самом верху, но знаю, что руководство Академии наук затеяло аттестацию сотрудников. Возможно, полагали, что смогут «неугодных» уволить – не вышло, у «неугодных» показатели оказались достаточно высокие. Так что руководству пришлось задействовать вариант непродления контрактов.

Замечу: у разумных руководителей всё прошло спокойно, и в институтах остались толковые ученые, которые работают и сегодня. Но есть проблема с молодыми сотрудниками, например Ильей Карусейчиком. 5 февраля он вышел на свободу после отбывания 15-суточного административного ареста. Как на длительное его отсутствие посмотрит руководство – не знаю. Илья один из лучших моих студентов – выпускников физического факультета, а теперь талантливый ученый. Настоящий патриот своей страны, ученый в передовой области квантовой оптики, человек, стремящийся созидать и создавать новое во всех сферах. И сейчас, когда он оказался репрессированным, всякое может быть. Я уже говорила, что очень не хочу, чтобы лучшие наши ребята уезжали из страны!

– Какая у вас позиция в отношении так называемого Всебелорусского народного собрания?

– Как вы думаете, почему в интернете оно подвергается массовой критике? Народ же всё видит – и для чего оно проводится, и кто будет в нем участвовать, и какие могут быть последствия от решений…

– Какое решение или указ Александра Лукашенко вас возмутил больше всего?

– В сентябре выступление Александра Лукашенко перед прокурорскими работниками, где было заявлено, что «иногда не до законов». Значит, жить можно и «по понятиям»? Разве такое заявление может не возмутить? Причем слушали его тогда прокурорские работники, которые должны безукоризненно осуществлять надзор за исполнением законов, а проглотили такое молча, словно воды в рот набрали! Был и ряд других выступлений Лукашенко перед силовиками, но я даже цитировать не хочу. Печально, что гражданское общество закрывает на это глаза.

– Вы также писали в «Фейсбуке» о том, что Лукашенко очень часто меняет руководителей ведомств. На ваш взгляд, зачем ему это нужно?

– У меня сложилось впечатление, что Александр Лукашенко не доверяет команде, с которой работает, поэтому у него выбор один – тасовать кадры. Конечно, возможно, это еще и страх предательства или появления конкурента. Многие его решения лишены вообще всякого смысла…

– Как вы оцениваете действия власти в отношении пандемии?

– Негативно. Во-первых, отсутствует достоверная информации, что провоцирует панические настроения у населения. Во-вторых, не было предложено стратегии, вызывающей доверия со стороны общества, по мерам сдерживания эпидемии. Да и сегодня остаются вопросы, связанные как с экстренной госпитализацией зараженных, так и с вакцинацией населения.

– Глава Академии наук Владимир Гусаков заявил, что «роль науки – быть с властью». Что думаете по этому поводу?

– У нас педагоги или экономисты-аграрники имеют широчайший профиль. Тот же Гусаков «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Придет время, и об этом много будет написано! А наука должна служить не власти, а обществу в целом, стране. Власть меняется, наука не должна подстраиваться под каждого нового правителя.

Публикация – из № 10 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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