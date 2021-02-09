Лопатошеринг – новая услуга, доступная в Минске

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В центральном районе Минска объявили о запуске шеринга лопат. “Услуга” бесплатная и связана с большим количеством снега в столице, сообщает Telegraf.by

Служащие ЖКХ просто оставляют лопаты около подъездов домов в надежде, что минчане вдруг возьмут их и начнут чистить снег. Сервис бесплатный и рассчитан на сознательность местных жителей. Операторы идеи — местные ЖКХ и ЖЭС. Первых «деревянных помощниц» уже заметили на улицах Заславской, М. Танка и пр. Победителей», — сообщил телеграм-канал Центрального района Минска.

«Расчищать дорогу у своего дома и убирать от снега парковочное место – абсолютно нормальное стремление. Поэтому призываю всех жителей столицы не оставаться в стороне и по возможности присоединиться к расчистке от снега своих дворовых территорий. ЖЭУ готовы предоставить необходимый инвентарь всем желающим», — заявил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

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