Латушко заявил, что белорусские министры получают зарплаты в конвертах

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Павел Латушко рассказал 8 февраля о «тайных зарплатах» топ-чиновников. Экс-министр культуры утверждает, что белорусские министры, например, получают 600 евро в конвертах плюс к официальной зарплате. Павел Латушко признался, что и сам принимал такие конверты.

Власти Беларуси, силовые органы пока не прокомментировали заявление экс-министра культуры.

«Ни много ни мало — 600 евро ежемесячно получают чиновники. Это секретная ведомость, индивидуальная. Каждый из них может получать больше. Премьер может получать и тысячи [евро], глава парламента — тысячи, министр — 600. Самое интересное, что дополнительная зарплата в конверте не выплачивается в белорусских рублях, а именно в евро», — заявил Павел Латушко в интервью Степану Путило.

Он пообещал заплатить с этих денег налоги, но потом: «С этих заработных плат придется нам, в том числе и мне, всем, заплатить подоходный налог».

«У нас зарплата в конвертах процветает»

Совсем недавно, в начале февраля 2021 года, министр по налогам и сборам Сергей Наливайченко заявил, что его ведомство готовит изменения в законодательство. А все для того, чтобы усилить ответственность за «серые зарплаты».

«Необходимо критически переосмыслить накопленный нами опыт и выработать предложения по совершенствованию законодательства, в том числе предусматривающие усиление ответственности как работодателей, так и работников, согласных работать в теневой экономике», — заявил Сергей Наливайченко.

В МНС решили таким образом отреагировать на требование Александра Лукашенко усилить ответственность за неуплату налогов.

«Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и неуплата налогов — там бешеные сроки до 15 и больше лет. А у нас норма: целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим. И в развитие — конверты. Вот меня сегодня услышат некоторые руководители: у нас зарплата в конвертах процветает. Жесточайшее наказание. Примите это к исполнению немедленно», — заявил в конце января 2021 года Лукашенко.

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