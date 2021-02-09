Коронавирус в шоу-бизнесе

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Наталья Подольская не смогла спрятаться от коронавируса.

Белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», Наталья Подольская, несмотря на соблюдения всех мер безопасности, заболела коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В начале января Подольская в своем Instagram написала, что решила сократить свои выходы в свет из-за коронавируса. Однако, как сообщает источник, первые симптомы у артистки появились в начале февраля. Наталья решила сделать тест на COVID−19 и получила положительный результат.

Сейчас певица лечится дома, и ей не требуется госпитализация. Никто из членов семьи певицы не заразился коронавирусной инфекцией — результаты тестов показали отрицательный результат.

Иосиф Пригожин обещает плюнуть в лицо тому, кто не верит в коронавирус.

Тем временем, супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, в своем «Инстаграме», эмоционально описал как тяжело переболел коронавирусом. Он не стал скрывать подробностей, рассказав, что болезнь застала его в Дубае.

«Живой. И слава богу. Это было непросто», — рассказал WomanHit.ru. Пригожин по телефону.

Продюссер поблагодарил российских врачей, которые были с ним на связи, пока он находился в больнице в Дубае.

«В Дубае я заболел. И когда мне пишут какие-то хейтеры, что я полетел туда лечиться — они просто идиоты. Самое страшное — это узколобость, неумение читать. Я там жил три месяца и заразился этим английским штаммом, мутировавшим ковидом, который меня застал врасплох. Этот вид злостный, еще хуже даже, чем был. Я сам не дышал, дышал через кислородную маску. Даже в туалет сам не ходил. И если мне кто-то скажет, что коронавируса нет, я плюну ему в лицо», – заявил продюсер.

Также Иосиф признался, что переболела вся семья.

«У меня и сын тяжело болел, лежал, у него был цитокиновый шторм, другой сын болел, дочка болела — все переболели. Это такая зараза! Чтобы вы просто понимали, это рулетка: можете заболеть, а можете — и нет. К сожалению, моя записная книжка поредела за последний месяц», — рассказал Пригожин.

В настоящий момент продюсер уже дома. Особых восстановительных процедур ему не требуется. Но, перенеся все сложности вирусного заболевания, Иосиф призывает всех не подвергать себя риску и делать прививку.

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