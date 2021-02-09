Как попасть на тренировки к чемпионке мира?

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Марина Арзамасова рассказала «Народной Воле» о вынужденном уходе из большого спорта и о своей школе бега.

Как известно, в конце августа 2019 года Марина Арзамасова была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Друзья, с сожалением сообщаю, что я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время, – сообщила спортсменка. – Я увольняюсь из армии, но радуюсь более чем 20 годам спорта, которые ничем не заменить. Я уже живу с этим вердиктом несколько дней, но больше меня это не сломит. Я принимаю такой вариант развития событий. Смещаю свое внимание со своих тренировок на работу. За эти месяцы большое количество недовольных комментариев меня закалило, конечно. Но прошу вас: не казните слишком жестоко, мне сейчас и так очень непросто».

– Почти полтора года проходило расследование по моему допинговому делу, но, к сожалению, решение было принято не в мою пользу, – рассказывает Марина. – Все мои доводы отвергли, а перед слушаниями было заявлено: мол, если я доказываю свою невиновность, то мне дадут 2 года дисквалификации, не докажу – 4 года.

Я уже тогда поняла, чем закончится это дело. Но, честно говоря, на эту тему сегодня вообще не хочется разговаривать, потому что она для меня болезненная до сих пор. Как говорят, рана еще кровоточит.

– Когда было разбирательство, в то время вы уже искали для себя запасной аэродром? Понимали, чем будете заниматься, если отстранят от большого спорта?

– Честно скажу: никаких вариантов не рассматривала, все планы были связаны только со спортом. Позже, когда стало известно о дисквалификации, я потеряла работу и находилась в достаточно печальном состоянии. Вот тогда и стала задавать себе вопросы: «Как дальше жить? Чем дальше заниматься?”

Нужно было на первое время найти для себя хотя бы какое-нибудь занятие, многие мне говорили: «Марина, ты всю жизнь занимаешься бегом. Тебя все знают, у тебя отличная подготовка. Ты можешь передавать свои знания другим».

И я попробовала делать то, что умею. Тогда мне еще не хватало моральных сил открыть какое-то свое дело, поэтому просто пошла работать фитнес-инструктором в одно государственное учреждение.

Начала работу практически с нуля, набрала себе группу для занятий, пошел небольшой эмоциональный подъем. Но затем получила зарплату за две недели, и она оказалось очень маленькой. Может быть, это и нормальные расценки для госучреждения, но меня они не устраивали. Я уволилась и решила открыть свою школу бега.

– Зарегистрировались как индивидуальный предприниматель?

– Да, официально зарегистрирована. Мне помогает муж, с его стороны всегда была поддержка.

Сейчас у нас уже занимается достаточно большое количество людей, но много новичков, которые требуют большего внимания. Нужно ведь всех подтянуть до какого-то определенного уровня, и муж этим как раз занимается. Естественно, для каждого человека подбираем индивидуальные нагрузки. Кто-то только начинает, а кто-то уже готовится к марафону.

– Где проводите занятия?

– В столичном легкоатлетическом манеже на Калиновского, сейчас будем проводить занятия и в учебном манеже Университета физкультуры.

– Дорого тренироваться под руководством чемпионки мира?

– Абонемент на восемь тренировок стоит 120 рублей. И это не какая-то заоблачная цена, а средняя по городу, если кто-то ходил, скажем, на занятия в бассейн или в тренажерный зал.

Хочу отметить, что проблем при формировании групп вообще не было. Люди интересуются, группы добавляются. Сейчас многие стараются поддерживать здоровый образ жизни.

– Не думаете расширять свое дело?

– Пока мы только начинаем, и я иду от простого к сложному. В идеале, конечно, хотелось бы иметь большой беговой клуб со своей базой, расширенным штатом специалистов.

Планы можно строить грандиозные, но я пока только в начале пути. Хотя, честно говоря, горжусь, что смогла выйти из трудного эмоционального состояния, в котором находилась, и начала заниматься любимым делом.

Публикация – из № 10 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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