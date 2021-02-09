Более 600 госслужащих подписались под письмом об отставке Лукашенко

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За пять дней более 600 государственных служащих подписали открытое письмо с требованием об отставке Лукашенко.

Как сообщило Народное антикризисное управление, пять дней назад инициатива «Честные люди» и НАУ запустили сбор подписей под открытым письмом сотрудников органов государственного управления. За это время больше 600 человек подписали документ, из них 250 человек полностью указали свои данные.

«Это означает, что в белорусских органах власти много честных чиновников, которые занимают сторону народа и не признают легитимность режима Лукашенко. Эти люди присоединились к основным требованиям протестующих и призывают прекратить насилие, освободить политзаключенных, привлечь к ответственности руководителей силовых структур и признать итоги выборов 9 августа 2020 года недействительными», – сообщило НАУ.

В настоящее время сбор подписей продолжается.

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