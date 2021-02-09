117-летняя жительница Европы вылечилась от COVID-19

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Старейшая жительница Франции и Европы французская монахиня сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перед своим 117-летием переболела коронавирусом. Заболевание у Рандон протекало бессимптомно, сообщает издание Var-Matin.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале. Позже женщина стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. Сейчас старейшая жительница Европы проживает в доме престарелых в Тулоне. COVID-19 у неё был обнаружен 16 января. Женщину отправили на самоизоляцию. Одиночество, по ее словам, она перенесла тяжело.

При этом, как рассказали в администрации социального заведения, “Рандон не показывала страха перед болезнью, однако переживала за других постояльцев”.

Сейчас жители дома престарелых готовятся к празднику в честь сестры Андре. Руководство заведения собирается организовать видеоконференцию с членами её семьи, а затем с мэром Тулона, который наверняка задаст извечный вопрос «В чем ваш секрет долголетия?».

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