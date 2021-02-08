Западные страны заявили о выделении денег белорусскому гражданскому обществу

Руководители Канады и Германии заявили о выделении средств на продвижение демократии в Беларуси.
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что страна выделит 2,25 млн канадских долларов (1,76 млн долларов США) на поддержку организаций гражданского общества в Беларуси.
В релизе также говорится, что ранее Канада уже объявляла о выделении 600 тыс. канадских долларов для помощи гражданскому обществу, в частности женщинам и независимым СМИ.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал создание механизма по сбору доказательств случаев нарушения прав человека в Беларуси и сообщил о выделении 21 млн евро на программу поддержки гражданского общества в стране.
Об этом он заявил в субботу на онлайн-конференции “Солидарность с Беларусью”.
“Мы разработали план поддержки гражданского общества Беларуси на сумму до 21 млн евро”, – сообщил министр.
В его рамках предусматриваются, в частности, стипендии студентам и школьникам, “которые из-за их участия в демонстрациях были исключены” из образовательных учреждений.
“Мы будем поддерживать независимые СМИ. Мы окажем психологическую помощь жертвам пыток и обеспечим убежище в Германии преследуемым белорусам”, – цитирует Мааса ТАСС.