Выставка 13-летнего художника-аутиста проходит в Бресте

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Выставка Матвея Вельгаса, 13-летнего художника-аутиста, открылась в брестском кафе «Проходной дворик K-lab». Летом прошлого года копию его картины «Ева» подарили Светлане Тихановской во время предвыборного пикета в Бресте.

На выставке представлены 15 работ, среди которых пейзажи, натюрморты и анималистические портреты. Около половины выставленных картин отправятся после экспозиции к своим новым владельцам. Мама юного художника Ольга рассказала, что работы обмениваются на материалы для творчества – краски и холсты, сообщает TUT.BY.

Выставка продлится до 28 февраля. Вход свободный.

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У 13-летнего Матвея тяжелый аутизм. Он почти не разговаривает, а свои эмоции выражает с помощью живописи и фотографии. Рисовать мальчика учит его мама. На счету юного брестчанина уже несколько фотовыставок и творческих встреч.

2 августа прошлого года копию картины «Ева» Хаима Сутина кисти Матвея мама подростка подарила Светлане Тихановской во время предвыборного пикета. Работу Матвей написал во время изучения техники портрета.

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