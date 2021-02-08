Впервые в США от COVID умер конгрессмен

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Американский конгрессмен-республиканец Рон Райт умер после заражения коронавирусом. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который стал жертвой COVID-19, сообщает в понедельник, 8 февраля, The Hill.

«Конгрессмен Рон Райт мирно скончался 7 февраля 2021 года в возрасте 67 лет», — говорится в сообщении.

Конгрессмен Райт умер менее чем через две недели после того, как получил положительный результат теста 21 января. В то время он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома.

Издание отмечает, что в сентябре 2020 года Райт был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака.

Райт был членом комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.

Напомним, число COVID-инфицированных в мире превысило 106 млн. При чем больше всего случаев было выявлено в США.

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